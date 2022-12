Il femminismo e l’impegno intellettuale: conferenza dell’Università Popolare di Udine con Dacia Maraini,

Giovedì 15 dicembre, presso la Prefettura di Udine alle ore 18.00, l’Università Popolare sarà in diretta streaming con la scrittrice ed intellettuale Dacia Maraini. Il suo impegno politico, l’esordio letterario, la nascita dei suoi personaggi ma soprattutto il suo pensiero riguardo alle donne e alla loro condizione attuale. La serata è gratuita ed aperta a tutti. Sarà inoltre anche disponibile via zoom per chi non fosse presente in sala.

Dacia Maraini ha sempre posto al centro della sua produzione le donne, la loro condizione sociale sia presente che passata, narrando di età e fasi della vita fra loro diversissime oltre a legare le vicende dei suoi personaggi con una propria esperienza di vita e di scrittura. Nell’incontro di giovedì 15 dicembre, Dacia Maraini racconterà la sua personale dimensione politica nel narrare il proprio scrivere, i suoi esordi, la nascita dei suoi personaggi, la presenza delle altre, quali punti di riferimento esistenziale e silenzioso. Parlerà anche del suo impegno nel movimento femminista negli anni ’70, che ancora continua con l’analisi dei problemi legati alle donne di oggi, come i femminicidi e la violenza psicologica.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Si terrà presso la Prefettura di Udine, in via Pracchiuso 16 alle 18.00. Per chi non riuscisse ad essere in presenza, la conferenza sarà anche disponibile su zoom:

https://us02web.zoom.us/j/89009895469?pwd=SnI0U011SFlOeERGYVd6RVlFT2JDdz09

>ID riunione 890 0989 5469 >Password 240386

Dal 16 dicembre 2022 sarà inoltre presente sulla piattaforma YouTube dell’Associazione.

Dacia Maraini (Firenze, 1936), è cresciuta fra il 1938 e il 1946 in Giappone, dove il padre

Fosco (1912-2004), antropologo, è in missione e dove dal 1943 al 1946 viene internato in campo di concentramento con la famiglia, composta a quel punto da tre bambine e dalla moglie Topazia Alliata (1913-2015), pittrice e gallerista. Tornata in Italia, prima nella Sicilia materna, poi per tre anni al collegio del Poggio Imperiale, e infine a Roma, inizia giovanissima una carriera di intellettuale, fra persone d’eccezione quali Pier Paolo Pasolini, Piera Degli Esposti, Alberto Moravia, pur dedicandosi a mestieri temporanei diversi, e scrivendo nel corso degli anni raccolte di poesie, testi teatrali, sceneggiature, articoli per giornali e riviste, saggi e quasi una ventina di romanzi, in un costante impegno di scrittura che ha anche come costante una dimensione politica.

L’Università Popolare di Udine è stata fondata nel 1910: tra le prime in Italia nel suo genere, oggi è una delle più antiche e prestigiose associazioni culturali della città. Per statuto si propone di diffondere l’istruzione scientifica, letteraria ed artistica attraverso conferenze, corsi e altre iniziative. Per decenni, ha ospitato conferenzieri autorevoli e prestigiosi come Concetto Marchesi, Carlo Bo, Fulvio Tomizza e Giuseppe Petronio. Da ottobre a maggio, propone due conferenze al mese: il calendario viene pubblicato sul sito istituzionale www.unipopudine.it, dove è anche possibile associarsi. La sede è in Via Brigata Re 29, a Udine.