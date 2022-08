Il Festival Sudamericana si presenta anche quest’anno online al grande pubblico

Il Festival Sudamericana si svolgerà on line, sulla pagina Facebook del Festival dall'8 agosto 2022 all'8 gennaio 2023. Il progetto artistico nato sul filo ispiratore della cultura del tango nell’agosto del 2013 a San Ginesio (MC), nel corso degli anni ha saputo sempre rinnovarsi ed innovarsi fino a diventare solo ed esclusivamente on line - social e andare alla ricerca di tanti ed importanti artisti latini - sudamericani e non solo appartenenti al mondo della poesia, della danza, del teatro, della musica e dell’arte. Realizzato come sempre dall’Associazione Culturale “San Ginesio” e dal Centro di Lettura “Arturo Piatti” di Ripe San Ginesio (MC), la manifestazione, dedicata al mondo latino, sarà visibile sulla pagina facebook del Festival Sudamericana: https://www.facebook.com/sudamericanafestival/.

Di seguito l’elenco completo degli ospiti dell’evento, con i loro rispettivi contributi artistici:

Álvaro Blancarte Osuna (arte), Tres Por Tango (musica), Promart Tango Quintet (musica), Bandonegro (musica), Tragos de Tango (musica), Eduardo Mosches (poesia), Emmanuelle Ponthieux e Leo Ventura (danza), Héctor Efrén Flores (poesia), Álvaro Mata Guillé (poesia), Ruben Peloni (musica - canto), Carla Algeri (musica), Solidaridad Tango (musica - danza), Aparna Halpé (poesia), Cristian Aliaga (poesia), Quintetto Storie in tango (musica), Lucia e Antonio De Sarro (danza), Sara Lupparelli e Byron Torres (danza), Trio Turbión Tango (musica), Luis Esteban Rodríguez Romero (poesia), Alexander Anchía Vindas (poesia), Kairos Tango (musica), Silvia Mezzasoma e Roberto Rizzo (danza).

Comunichiamo infine che la foto - copertina della pagina social del Festival è dell’artista Joaquín Rodríguez.

Evento organizzato dagli operatori culturali Rita Bompadre e Matteo Marangoni.

Per ulteriori informazioni: 340 6657356 - associazioneculturalesanginesio@hotmail.it