Il giudice penale condanna Ugo Rossi a cinque mesi e 2500 euro per il tafferuglio a Trieste

Cinque mesi (con condizionale) sono stati comminati al consigliere comunale del Movimento 3V Ugo Rossi per i fatti avvenuti davanti alle poste del rione di San Giovanni lo scorso 21 settembre in piena campagna elettorale. La sentenza pronunciata oggi prevede anche il pagamento di 2500 euro di risarcimento di danni alle parti civili e al pagamento delle spese processuali. Ad emettere la sentenza il giudice Camillo Poilucci che non ha calcato la mano considerando alcune attenuanti. Rossi ha dovuto rispondere alle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesione aggravata.