Il Gruppo FAI di Cividale del Friuli propone “Fai un giro in vigna”: la voce del territorio tra arte, viti, olivi e… betulle!

“Fai un giro in vigna” è un progetto del FAI – Friuli Venezia Giulia, che coinvolge tutte le Delegazioni FAI e i Gruppi FAI presenti sul territorio delle quattro provincie alla scoperta dei viticoltori e delle cantine che hanno a cuore la sostenibilità̀ ambientale. Il Gruppo Fai di Cividale del Friuli – Delegazione di Udine – nell’ambito delle iniziative del Fondo Ambiente Italiano volte a conoscere, valorizzare e custodire il paesaggio e il territorio italiano nella sua immensa varietà e specificità, organizza sabato 28 maggio 2022 la passeggiata “Fai un giro in vigna" la voce del territorio tra arte, viti, olivi e... betulle!”, sulle colline di Oleis e Rosazzo – Comune di Manzano (Udine) - territorio fra i più rinomati del zona doc Colli Orientali del Friuli. L’evento si svolge in collaborazione con la manifestazione “Olio e dintorni 2022”. Accompagnati dal vignaiolo Simone, si andrà alla scoperta dei vigneti dell’Azienda Vitivinicola biologica Ronco delle Betulle che predilige una coltivazione “artigianale e basata sul buon senso”, che evita di ricorrere all’irrigazione artificiale, alla vendemmia meccanica, alla chimica di sintesi e invece predilige la cura e la salvaguardia dell’ambiente naturale con un particolare riguardo per le aree boschive e le acque territoriali.

La passeggiata desidera essere un percorso di immersione nella campagna, a passo lento per cogliere particolari e dettagli del paesaggio e delle coltivazioni, per assaporare con attenzione i vini della cantina: un'esperienza secondo lo stile FAI, conoscere in profondità per salvaguardare le qualità più intrinseche di un territorio. Con queste intenzioni il Gruppo Fai di Cividale organizza una passeggiata esclusiva; partenza alle ore 16 da Villa Maseri di Oleis, lungo sentieri e vigne per un percorso di circa 1.5 km fino a raggiugere la sede dell’azienda e al termine la degustazione di due vini autoctoni Ronco delle Betulle. In loco sarà possibile visitare la mostra en plein air “Olivarelli” con opere di importanti artisti regionali dipinte ad acquarello a cui si aggiunge una goccia d'olio d'oliva di Oleis e anche partecipare ad un mini laboratorio di degustazione Olio Evo con un esperto del settore in collaborazione con Ersa FVG.

INFO

Organizzazione del Gruppo FAI Cividale del Friuli - Delegazione di Udine.

Evento su prenotazione: max 35 partecipanti. Adatto a tutti. Durata circa 2 ore. Percorso totale (andata e ritorno a piedi): circa 3 km.

Quota d'iscrizione € 8.00 iscritti FAI - € 10,00 non iscritti. Possibilità di iscriversi in loco.

Ritrovo alle ore 15.50 presso la Villa Maseri - Oleis di Manzano, Via Poggiobello, 16, nell’ambito della manifestazione Olio e dintorni 2022

Fortemente consigliato abbigliamento comodo e scarpe ginniche. In caso di mal tempo l'evento sarà rinviato a data da destinarsi.

Per info ed iscrizioni: nadaluttiilaria@libero.it