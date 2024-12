Il laboratorio di Arpa FVG avvia le analisi di prodotti alimentari provenienti dall’Egitto

Sono arrivati nel Laboratorio di Arpa FVG i primi campioni di prodotti agricoli freschi provenienti dall’Egitto, giunti in Italia grazie a una nuova linea marittima di trasporto merci attivata tra il porto di Trieste e lo scalo di Damietta (EG).

Si tratta di un importante canale commerciale, creato nell’ambito della cooperazione e del partenariato strategico avviati con il Piano Mattei per l’Africa, che tramite il collegamento tra l’Italia e l’Egitto contribuirà a incrementare gli scambi tra i mercati europei e quelli africani e mediorientali.

In questo contesto, il Laboratorio di Arpa FVG ha previsto un incremento delle analisi alimentari e un ampliamento del proprio panel analitico, in stretta collaborazione con il Punto di Controllo Transfrontaliero di Trieste, afferente al Ministero della Salute, per eseguire i controlli accresciuti previsti dalla normativa vigente, riguardante l’ingresso nell’Unione Europea di merci provenienti da particolari paesi terzi.

Si tratta di analisi aggiuntive che vengono eseguite per essere sicuri della qualità dei prodotti commercializzati in ambito europeo, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione.

A ulteriore tutela del consumatore finale, queste analisi devono essere eseguite con metodi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, che garantiscono la qualità dei dati forniti tramite la certificazione di Accredia, un ente terzo indipendente.

Arpa FVG fa quindi sistema, sia in ambito regionale che nazionale, fornendo il proprio contributo per sostenere l’attività commerciale ed economica, assicurando il rispetto delle normative comunitarie anche per i prodotti di origine extraeuropea, a garanzia della salute dei cittadini europei.