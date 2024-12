Piogge, falde, fiumi in Fvg: notevoli pluviometrie negli ultimi 12 mesi, effetti dei cambiamenti climatici sulle acque interne

Negli ultimi 12 mesi in gran parte del Friuli Venezia Giulia si sono registrati cumulati di pioggia ben superiori alla norma e in alcune zone davvero eccezionali. Fondamentale che la scienza si interroghi facendo il punto sulle pluviometrie e lo ha fatto per il periodo dicembre 2023 – novembre 2024 ampliando lo sguardo per vedere, in una prospettiva climatica, se e come l’andamento delle precipitazioni possa avere implicazioni sugli gli ecosistemi delle acque interne. Tutto questo è raccontato in alcuni articoli sulla pubblicazione “Segnali dal clima in FVG” la pubblicazione divulgativa del’Arpa Fvg realizzata dal Gruppo di lavoro tecnico-scientifico Clima FVG.

Il risultato delle analisi è che negli ultimi 12 mesi le piogge cumulate sono molto alte e anche se non è lontano il ricordo del gran secco che nel 2022, e in parte anche nel 2023, ha interessato la nostra regione e tutto il Nord Italia. Allora la situazione era era caratterizzata da fiumi in secca e falde che avevano raggiunto i livelli più bassi degli ultimi 50 anni. Quest’anno le cose sono diverse. Anche se durante luglio e agosto la nostra regione è stata interessata da una siccità molto accentuata e anche se a novembre a piovuto decisamente meno della media, le piogge in altri mesi dell’anno non sono certo mancate: in particolare a maggio e ottobre in gran parte della regione si sono registrate pluviometrie molto più alte della media. Complessivamente i valori cumulati da inizio dicembre 2023 a tutto novembre 2024 risultano quindi più elevati della norma. È interessante esaminare la mappa delle piogge di questi ultimi 12 mesi: si vede come in regione le pluviometrie varino dai livelli di 900 mm a Trieste fino a superare i 4600 mm sulle Prealpi Giulie. Sul territorio regionale il valor medio delle piogge cumulate si è attestato intorno ai 2100-2200 mm; a partire dal 1961 questi livelli di pioggia si sono ripresentati solo altre 3 volte: nel 2014, nel 2010 e nel 1965.