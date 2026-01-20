Il malato immaginario: la prima regia teatrale di Salvo Ficarra. Venerdì a Palmanova e sabato a Fagagna

Il malato immaginario di Molière arriva nel Circuito ERT con una nuova messa in scena che segna la prima regia per il palcoscenico di uno dei volti più amati della comicità televisiva e cinematografica italiana, Salvo Ficarra. Lo spettacolo sarà ospite venerdì 23 gennaio al Teatro Modena di Palmanova e sabato 24 gennaio alla Sala Vittoria di Fagagna, portando al pubblico una rilettura brillante e sorprendentemente attuale di uno dei testi più celebri del repertorio classico. Entrambe le serate inizieranno alle 20.45 e avranno per protagonisti Angelo Tosto, nel ruolo di Argan, Filippo Brazzaventre, Daniele Bruno, Cosimo Coltraro, Giovanna Criscuolo, Luca Fiorino, Anita Indigeno, Emanuele Puglia, Lucia Portale e Giovanni Rizzuti.

Ultima commedia scritta da Molière, Il malato immaginario è un capolavoro senza tempo che, attraverso il riso e il paradosso, mette alla berlina le ossessioni dell’uomo e il suo rapporto con la medicina. Al centro della vicenda c’è Argan, ipocondriaco convinto di essere costantemente malato, circondato da medici, familiari e servitori che alimentano – e in alcuni casi cercano di smascherare – le sue paure. Una commedia brillante e corrosiva che, ieri come oggi, invita lo spettatore a riflettere sul confine tra cura e abuso, tra scienza e superstizione.

Per questa messa in scena, Salvo Ficarra ha scelto di tornare allo spirito originario di Molière. La regia valorizza il ritmo comico e la forza critica del testo, accompagnando lo spettatore tra risate e riflessione, con uno sguardo sorprendentemente attuale sui temi della salute e del rapporto con la medicina. Un lavoro che trova il suo fulcro nell’interpretazione di Angelo Tosto, vero “capo comico” dello spettacolo, che dà vita a un Argan contemporaneo e irresistibile.

