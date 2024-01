Il malloppo: la black comedy con Marina Massironi, Gianfelice Imparato e Valerio Santoro da martedì in FVG

Una dark comedy dai toni farseschi e dalla comicità dissacrante arriva in Friuli Venezia Giulia la prossima settimana. Il malloppo, pièce scritta negli anni Sessanta dall’allora giovane autore Joe Orton e oggi adattata per le scene italiane da Edoardo Erba, sarà ospite del Circuito ERT martedì 30 gennaio alle ore 21 al Teatro Sociale di Gemona del Friuli, si sposterà poi al Teatro Bobbio di Trieste per quattro serate da giovedì 1. a domenica 4 febbraio (le prime tre repliche alle ore 20.30 mentre domenica lo spettacolo inizierà alle 16.30) e ritornerà in regione per ulteriori due repliche nei teatri ERT: sabato 10 febbraio all’Auditorium Aldo Moro di Cordenons (ore 21) e domenica 11 febbraio al Teatro Modena di Palmanova (ore 20.45). Sui palchi regionali saliranno – diretti da Francesco Saponaro – Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro. Completano il cast Giuseppe Brunetti e Davide Cirri.

Due ladri inesperti decidono di svaligiare la banca accanto all’impresa di pompe funebri in cui lavorano ma sono costretti a nascondere la refurtiva nella bara della madre appena deceduta di uno di loro. Così, tra furti, omicidi, intrighi amorosi e indagini, inizia una rocambolesca sequela di situazioni spassose e assurde tipiche dell’umorismo nero

britannico.

Il malloppo è uno degli esempi più famosi e divertenti di dark comedy inglese in cui con ironia e cinismo si attaccano i capisaldi della società borghese: le forze dell’ordine, il

matrimonio, il culto della morte. Il dialogo serrato, iperbolico e surreale, mutuato dal teatro dell’assurdo, mette in campo una critica spietata alla società degli anni Sessanta. Non solo, Joe Orton, con il suo stile anarchico, anticipa i toni della cultura underground e della rivoluzione punk.

La piéce ottenne subito un successo clamoroso, arrivando a vincere il premio come migliore commedia dell’anno e lanciando Orton come la nuova stella del

panorama teatrale inglese. Da allora, il ritmo incalzante, la satira feroce e il testo dissacrante hanno regalato a Il malloppo un successo planetario, a partire dal West End londinese e da Broadway, dove è stato interpretato anche da Alec Baldwin e Kevin Bacon.

Informazioni sulle prevendite al sito ertfvg.it, vendite online su ertfvg.vivaticket.it.