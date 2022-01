Il menefreghismo nei palazzi della burocrazia regionale

Nei palazzi della burocrazia regionale i più si mostrano perlomeno menefreghisti, altri si stanno preoccupando che la cosa non assuma maggiore rilievo di quanto finora riportato dagli organi di informazione. La Rai Fvg, che ha un telegiornale seguito da quasi un terzo dei regionali residenti, sembra non ne abbia mai parlato. E questo è un buon segno, per gli amici degli amici. Ma si sa, in quei luoghi, il Tgr regione, si fa molta attenzione nel dare le notizie, vista l’autorevolezza dell’organo di informazione. Insomma, saranno tarallucci e vino anche in questa vicenda, come dicevamo. Il grande elettore, Presidente dell’Assemblea regionale, si appresta quindi a vaccinarsi domani, lunedì, come dichiarato e speriamo che non ci faccia mancare una foto dell’evento, visto che il suo pass per entrare in Consiglio, quotidiano o non, non è dato sapere se sia mai esistito in questi ultimi mesi, o no? Zihal