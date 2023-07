Il mercato agricolo di Campagna Amica ritorna a Barcis nei mesi di luglio e agosto

Sarà inaugurato mercoledì 5 luglio, il mercato agricolo di Campagna Amica a Barcis. In piazza lungo Lago dalle 16 saranno nove le aziende agricole che proporranno prodotti tipici del territorio a chilometro zero. Il mercato è programmato tutti i mercoledì fino alle fine di agosto.

Salumi di suino, birra, formaggi vaccini e di capra,

farine, vino, miele, ortaggi e frutta di stagione convenzionali e biologici, cipolla rossa di Cavasso, chiocciole e agricosmesi sono alcuni dei prodotti che potranno essere acquistati.

L’iniziativa ha anche l’obiettivo di far conoscere e promuovere in un’area di villeggiatura la migliore offerta agricola del territorio.

L’inaugurazione è prevista alle 17 con la presenza delle autorità. Seguirà la degustazione dei prodotti che sono in vendita al mercato.

Le aziende agricole presenti sono: Gianni Carpenedo, Claudio Candido, Antonino Pavan, Claudio Da Pieve, La Felicina, Fare Bio, Caseificio Dalle Celant, San Gregorio e Borgo Decimo.