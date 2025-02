Il Museo di Storia Naturale di Udine festeggia il Darwin day: dall’acqua alla terra, biodiversità in evoluzione

Il Museo Friulano di Storia Naturale celebra il Darwin Day 2025 con una serie di eventi dedicati all’evoluzione della biodiversità e al ruolo fondamentale dell’acqua nei processi evolutivi. Dal 12 febbraio al 23 marzo, un ricco programma di incontri, conferenze, presentazioni e laboratori offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire le tematiche legate all’evoluzione della vita sulla Terra.

Il Darwin Day è un evento internazionale che celebra la nascita di Charles Darwin, il celebre scienziato che ha rivoluzionato la biologia con la teoria dell’evoluzione. La rassegna organizzata dal Museo Friulano di Storia Naturale propone un approccio divulgativo e coinvolgente per rendere accessibili a tutti concetti scientifici fondamentali.

L’inaugurazione è prevista per mercoledì 12 febbraio alle ore 18:00 con la presentazione del volume “Grotte preistoriche del Friuli Venezia Giulia”, un approfondimento sulle testimonianze archeologiche delle cavità regionali, a cura di Franco Cucchi, Manuela Montagnari Kokelj, Giuseppe Muscio, Paola Visentini e Luca Zini.

Giovedì 20 febbraio, alle 18:00, Massimo Bernardi, Direttore del MUSE di Trento, terrà l’ incontro “Bisogna saper nuotare. Prospettive paleontologiche sulla storia della vita, il cambiamento e noi”, un interessante spunto di riflessione sui cambiamenti epocali che hanno segnato l’evoluzione dei viventi, uomo compreso. La settimana successiva, mercoledì 26 febbraio alle 18:00, verrà presentato il volume “Corsi d’acqua del Friuli Venezia Giulia. Spunti per una lettura ecologica e faunistica” di Fabrizio Desio, che si propone di approfondire la conoscenza ecologica dei corsi d’acqua dolce regionali e degli organismi che li popolano. La pubblicazione può essere un utile strumento di studio per insegnanti e naturalisti, così come un ottimo approfondimento per appassionati e curiosi.

Giovedì 27 febbraio, dalle 15:00, si terrà il convegno “L’importanza dell’acqua per la conservazione della biodiversità” che, attraverso una serie di interventi di ricercatori e specialisti, intende affrontare il tema della conservazione della natura negli ambienti acquatici, in particolare nel contesto regionale, e di proporre riflessioni sulle principali criticità e prospettive future. Martedì 4 marzo alle 18:00 sarà proiettato il documentario “Alla ricerca del fiume nascosto” di Tullio Bernabei, un avvincente documentario che racconta il passato e il presente delle esplorazioni speleologiche alla ricerca del misterioso fiume Timavo, tra Slovenia e Italia.

Per restare in tema di acque sotterranee, giovedì 6 marzo alle 18:00 Raoul Manenti terrà la conferenza “Evoluzione nelle acque sotterranee: il proteo tra conoscenza e misteri”, durante la quale presenterà i risultati preliminari delle sue ricerche condotte in alcune aree carsiche del Friuli Venezia Giulia. Il protagonista della serata sarà il proteo, un affascinante e poco conosciuto animale che si è evoluto per vivere nel sottosuolo. Sabato 15 marzo è previsto un laboratorio per famiglie dedicato all’evoluzione e agli adattamenti degli invertebrati acquatici che vivono nei torrenti montani. Durante l’attività, i partecipanti, utilizzando modelli realistici in resina e coinvolgenti attività interattive, avranno l’opportunità di esplorare in modo creativo i temi dell’evoluzione e dell’ adattamento agli ambienti naturali.

I temi dell’evoluzione e della vita nelle grotte saranno esplorati anche tramite escursioni in due rilevanti cavità regionali: il Foran des Aganis a Torreano, sabato 8 marzo, e il Riparo di Biarzo a San Pietro al Natisone, domenica 23 marzo.

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria e si terranno presso la sede del Museo Friulano di Storia Naturale, in via C. Gradenigo Sabbadini 32 a Udine.