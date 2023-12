Il museo Etnografico del Friuli protagonista di un nuovo documentario Rai

Martedì prossimo 19 dicembre andrà in onda alle ore 21.20 su Rai 3 bis (canale 810) il documentario “Il Museu Etnografic dal Friûl”, un documentario in lingua friulana, a cura di Arianna Zani, alla scoperta delle sale del Museo Etnografico del Friuli di Udine. Il rapper friulano Dj Tubet accompagnerà con le sue domande e con la sua musica i telespettatori tra i meandri dei nuovi percorsi relativi agli elementi dell’acqua e del fuoco nella cultura friulana, attraverso il grande patrimonio della tradizione conservato nelle sale sviluppate sui tre piani del museo. Il documentario è parte della programmazione in lingua friulana della sede Rai del Friuli Venezia-Giulia e punta a diffondere la ricchezza del patrimonio culturale e linguistico del Friuli della tradizione e dei giorni nostri. Il viaggio si conclude nella sala dedicata alla scuola del passato, allestita grazie al prezioso contributo del maestro Gaetano Vinciguerra, una vera finestra sugli usi didattici del secolo scorso. Il documentario sarà disponibile in replica sullo stesso canale venerdì alle ore 21.20 e in streaming su Raiplay.