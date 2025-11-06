Il neonato partito “ORA!” sarà anche nelle piazze del Friuli Venezia Giulia sabato 8 novembre

ORA!, il partito politico nato il 12 ottobre 2025 dall’Associazione Drin Drin, sarà nelle piazze di 180 città italiane sabato 8 novembre con banchetti e circa 1000 volontari per far conoscere la propria proposta politica alternativa. Si apre così la nota stampa di presentazione della nuova formazione politica: “Questa iniziativa è la prova che c’è ancora in Italia una generazione, non solo anagrafica, ma morale, pronta a impegnarsi per una politica che dica la verità, che non insegua facili consensi ma abbia il coraggio di fare le scelte necessarie per tornare a crescere. Serve pragmatismo, non populismo. Serve coraggio, non paura. Serve verità, non slogan.” Lo dichiara Michele Boldrin, segretario del nuovo partito ORA!, presentando l’iniziativa in tutta Italia, dove i volontari saranno presenti in circa 200 banchetti allestiti di tutte le Regioni. Un’iniziativa diffusa per avviare un confronto diretto con i cittadini sul futuro del Paese. “L’obiettivo – prosegue – è costruire insieme un’alternativa politica credibile, capace di affrontare con serietà e competenza le vere emergenze dell’Italia: il deficit di produttività e innovazione, la crisi del welfare, la denatalità, la perdita di competitività internazionale e la mancanza di meritocrazia.” “È – sottolinea Boldrin – il momento di superare la politica delle promesse e delle appartenenze ideologiche per guardare ai risultati, alle soluzioni che funzionano”. “Il coraggio dell’ovvio – conclude Boldrin – significa non piegarsi alla convenienza o all’ambiguità. Significa dire le cose come stanno e agire con buon senso, anche quando costa fatica. È da qui che vogliamo ripartire.” “La presenza sul territorio, l’entusiasmo di delegati e iscritti sono nostri punti di forza. ORA! non è un partito verticistico scollegato dal Paese, è il progetto di

migliaia di persone appassionate e capaci che vogliono fare per cambiare le cose. La politica non si fa solo sui social, si fa per la strada tra la gente, guardandosi negli occhi, stringendosi mani, ascoltando storie”, commenta il Presidente del partito Alberto Forchielli. ORA! sarà presente in tutta Italia, da Torino a Palermo, da Milano a Napoli, da Udine a Bari, fino alle isole e ai centri più piccoli. Con gli oltre mille volontari attivi in tutte le regioni, ORA! dimostra di essere un movimento radicato sul territorio nazionale con una rete diffusa di persone che ogni giorno scelgono

di impegnarsi concretamente e di portare nelle piazze italiane una voce nuova, pragmatica e coraggiosa per il futuro del Paese. I presidi saranno presenti nelle piazze di:

● Gorizia, Corso Verdi 104, dalle 10:00 alle 13:00

● Pordenone, Piazza Cavour, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle

18:00

● Sacile Piazza del Popolo, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00

● Trieste, Viale XX Settembre 3 dalle 9:30 alle 17:00

● Udine, Via Cavour 26, dalle 10:00 alle 18:00

Fabrizio Biscotti è il Coordinatore Regionale per il Fvg.

Fabrizio Biscotti è un manager, eletto coordinatore per il Friuli Venezia Giulia di ORA!. Con una pluridecennale esperienza all’estero come analista del mercato IT, lavora per una multinazionale nel settore della consulenza direzionale, dove guida un gruppo internazionale di professionisti dedicati all’innovazione. Già impegnato in politica con “Fare per Fermare il Declino”, ha da sempre a cuore la crescita economica dell’Italia e del Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione alle prospettive future dei giovani della regione.