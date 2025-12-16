“Il Nuovo Disordine Mondiale” e il crollo degli aiuti globali spingono le crisi umanitarie a livelli mai visti

l’International Rescue Committee (IRC) ha pubblicato oggi la sua Emergency Watchlist annuale: un elenco dei 20 Paesi più esposti agli effetti delle crescenti crisi umanitarie nel prossimo anno. In cima alla lista di quest’anno figurano: Sudan, Territori Palestinesi Occupati e Sud Sudan – vittime delle conseguenze devastanti di quello che IRC definisce il “Nuovo Disordine Mondiale”.Il rapporto Watchlist di quest’anno rappresenta il più grave avvertimento nella storia di questa pubblicazione annuale: le popolazioni civili nei Paesi inclusi nella lista saranno le prime a subire gli effetti del collasso dell’ordine internazionale.

Questi i principali paesi della Watchlist di quest’anno: Sudan, Territori Palestinesi Occupati, Sud Sudan, Etiopia, Haiti, Myanmar, RDC, Mali, Burkina Faso, Libano

Altri paesi della Watchlist, in ordine alfabetico: Afghanistan, Camerun, Chad, Colombia, Niger, Nigeria, Somalia, Siria, Ucraina, Yemen

L'International Rescue Committee (IRC) che aiuta le persone colpite da crisi umanitarie, inclusa la crisi climatica, a sopravvivere, recuperare e ricostruire le loro vite. Fondata nel 1933 su richiesta di Albert Einstein, l'IRC opera in oltre 40 paesi e in 28 città degli Stati Uniti, aiutando le persone a ristabilire salute, sicurezza, istruzione, benessere economico e autonomia

La Watchlist di quest’anno individua una pericolosa divergenza: mentre le crisi in aumento il supporto diminuisce. Ospitando solo il 12% della popolazione globale, i paesi della Watchlist rappresentano l’89% di coloro che hanno bisogno di assistenza umanitaria e si prevede che ospiteranno più della metà dei poveri estremi del mondo entro il 2029. 117 milioni di persone sono sfollate forzatamente; quasi 40 milioni affrontano una fame così grave che è necessaria un’azione urgente per salvare vite. Mentre le crisi crescono, i finanziamenti umanitari globali sono diminuiti del 50%. Ciò che rimane è un sistema umanitario sotto-finanziato, indebolito e impreparato ad affrontare crisi umanitarie senza precedenti nel 2026.

Questo “Nuovo Disordine Mondiale” sta sostituendo il sistema internazionale post-seconda guerra mondiale fondato, una volta, su regole e diritti. Definito da rivalità geopolitiche in intensificazione, alleanze mutevoli e accordi transazionali, questo disordine sta provocando un’ondata di crisi e indebolendo il supporto globale per i più vulnerabili del mondo. La cooperazione globale si sta sgretolando; insieme ai tagli massicci agli aiuti, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha visto un aumento dei veti, rallentando le risposte alle atrocità in Sudan, Siria e Territorio Palestinese Occupato. Il conflitto è sempre più usato come strumento di potere e profitto. In Sudan, le parti in guerra e i loro sostenitori traggono profitto dal commercio dell’oro, intensificando la violenza e devastando i civili. Nel frattempo, l’impunità è consentita su larga scala. Il 2025 è destinato a essere l’anno più mortale per gli operatori umanitari. Gli attacchi alle scuole sono aumentati di quasi il 50% e a Gaza ospedali, rifugi e infrastrutture essenziali sono stati bombardati o tagliati fuori dagli aiuti.

Questo disordine emergente non sta solo destabilizzando, ma sta incentivando e rafforzando le tendenze che devastano i paesi della Watchlist. Ma la Watchlist IRC di quest’anno chiarisce: ciò che ha inizio negli stati colpiti dalla crisi non rimarrà lì.

David Miliband, Presidente e CEO dell’IRC, ha dichiarato: “Ciò che l’IRC vede sul campo non è un tragico incidente. Il mondo non sta semplicemente fallendo nel rispondere alle crisi; azioni e parole le producono, le prolungano e le premiano. La portata della crisi in Sudan, al primo posto nella Watchlist di quest’anno per il terzo anno consecutivo e ora la più grande crisi umanitaria mai registrata, è una firma di questo disordine.

“La Watchlist di quest’anno è una testimonianza di miseria ma anche un avvertimento: senza un’azione urgente da parte di chi ha il potere di fare la differenza, il 2026 rischia di diventare l’anno più pericoloso di sempre. I civili nei paesi della Watchlist oggi ne stanno pagando il prezzo. L’IRC è al loro fianco per fornire soluzioni pratiche che salvano vite e restituiscono speranza. Ma il Nuovo Disordine Mondiale è qui e i venti si stanno alzando ovunque. Il disordine genera disordine. La domanda è se rispondere con visione, un’opportunità di reinventarsi, o con un ulteriore ritiro.”

Nonostante queste tendenze devastanti, l’IRC insiste che le soluzioni esistono e stanno già dimostrando la loro efficacia. In Sudan, Etiopia e Sud Sudan, l’IRC fornisce servizi di immunizzazione salvavita in aree altrimenti inaccessibili a causa del conflitto. In Somalia e Nigeria, l’IRC e i suoi partner anticipano i bisogni legati a minacce climatiche prevedibili e crescenti.

La Watchlist IRC delinea un’agenda chiara per rispondere alle crisi odierne e creare un sistema globale più giusto. Le sue raccomandazioni includono:

• Rivitalizzare la diplomazia. Per risolvere conflitti alimentati da economie di guerra, tutte le iniziative diplomatiche devono includere un’analisi di chi trae profitto dalla violenza e interrompere queste reti illecite con sanzioni mirate, anti-riciclaggio e altri canali. Gli stati membri dell’ONU devono autorizzare l’ONU ad affrontare collettivamente le sfide globali, come primo passo sostenendo la sospensione del potere di veto del Consiglio di Sicurezza nei casi di atrocità di massa.

• Proteggere i civili e combattere l’impunità. Gli stati devono adottare misure pratiche, individualmente e collettivamente, per promuovere il diritto internazionale, anche sospendendo la vendita di armi quando si verificano violazioni o c’è rischio che avvengano. Tutti gli stati dovrebbero supportare i meccanismi di responsabilità dell’ONU, come le Commissioni d’Inchiesta, raccogliendo prove da condividere in sedi come il Consiglio di Sicurezza. L’accesso umanitario dovrebbe essere trattato come priorità non negoziabile nelle negoziazioni di conflitto, impedendo che venga usato come merce di scambio. I governi devono rinnovare il loro impegno alla Convenzione sui Rifugiati del 1951, difendendo il diritto di asilo ed espandendo percorsi sicuri e legali, soprattutto considerando che il 70% degli sfollati da crisi è già ospitato da paesi a basso e medio reddito.

• Rivolgersi a chi ha più bisogno, e farlo meglio. Poiché la riduzione del sostegno smantella la cooperazione su obiettivi condivisi, il sistema di aiuti deve adattarsi. Ciò significa passare da un modello di risorse limitate e scarsamente distribuite a un approccio più sostenibile, basato su una base di donatori più ampia e su un’attenzione mirata agli interventi più incisivi e alle maggiori esigenze. Almeno il 60% dell’Assistenza Pubblica allo Sviluppo (Official Development Assistance – ODA) dovrebbe andare a stati fragili e colpiti da conflitto, con il 30% dedicato specificamente ai paesi della Watchlist. Gli aiuti in denaro, i percorsi semplificati per il trattamento della malnutrizione, le vaccinazioni e le misure di anticipazione dei rischi climatici sono strumenti efficaci, a basso costo e in grado di produrre cambiamenti profondi. I finanziamenti per l’adattamento climatico dovrebbero seguire i bisogni, concentrandosi sempre più sugli stati fragili e colpiti da conflitto. La base dei donatori per gli aiuti globali deve espandersi: BRICS e paesi del Golfo dovrebbero rafforzare il loro ruolo sempre più importante. E istituzioni come la Banca Mondiale devono finanziare direttamente attori locali e della società civile, meglio equipaggiati per fornire servizi in condizioni di conflitto.

https://www.rescue.org/eu/watchlist2026

https://www.rescue.org/sites/default/files/2025-12/Watchlist%202026_1.pdf