Il Palio teatrale non molla: pronta a partire la 52a edizione

Prima, a causa della pandemia, un’edizione solo “virtuale” e la successiva sotto un tendone circense. Ora il mancato riconoscimento di una lunga tradizione culturale del Teatro Club da parte della Regione e la bocciatura dei finanziamenti per un ampio progetto triennale che avrebbe dato fiato alle finanze a una manifestazione tra le più longeve del panorama teatrale italiano. Nonostante tutto, il Palio teatrale studentesco Città di Udine non molla ed è pronto quindi ad alzare il sipario della manifestazione per la sua 52a edizione che si svolgerà dal 27 aprile al 24 maggio 2023. I dettagli, i protagonisti, il calendario completo tutto quello che ruoterà attorno alla manifestazione verrà illustrato nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 12 aprile alle ore 11 nel foyer del Teatro Palamostre di Udine. A illustrare il programma saranno la presidente del Teatro Club Udine, Alessandra Pergolese, e il responsabile artistico per il Palio Teatrale Studentesco Città di Udine, Paolo Mattotti.