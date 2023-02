Il Parco Zoo Punta Verde di Lignano cambia look. Nuovo logo e il restyling completo del sito web

Il Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro si rifà il look e si presenta con una nuova immagine ancora più fresca, dinamica ed emozionale. A partire dal logo, rinnovato dopo 43 anni, fortemente legato all’iconico fenicottero. Oggi si presenta con un marchio più moderno e funzionale, ma anche ricco di storia. Sì, perché il nuovo logo è una narrazione, uno Storytelling dei valori e della mission stessa del Parco, il più grande del Friuli Venezia Giulia, che accoglie al suo interno centinaia di animali di specie diverse e fortemente impegnato in progetti di conservazione e salvaguardia in Natura.

Non a caso il nuovo layout grafico riporta tre elementi identitari delle specie più rappresentative della lunga storia dello Zoo lignanese, come la giraffa, il leone e l’immancabile fenicottero. Un visual dallo stile grafico fresco e moderno, dai cromatismi tenui e rassicuranti, rappresentativi della natura.

Ma il rinnovamento dell’immagine passa anche attraverso il web e sotto questa spinta il Parco Zoo da qualche giorno è online anche con il nuovo sito internet www.parcozoopuntaverde.it progettato, unitamente al logo, dall’agenzia di comunicazione Aipem di Udine con la quale il Parco è legato fin dalla nascita. Un cambiamento non solo dal punto di vista grafico, ma soprattutto per una maggiore definizione dei contenuti e della fruibilità, elevando l’immagine dello Zoo agli standard attuali del settore. L’impostazione moderna e fortemente emozionale, accoglie gli utenti con contenuti sempre aggiornati per informare, educare e raccontare le tante attività ed esperienze che si possono fare entrando in uno Zoo evoluto e all’avanguardia, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale.

“Una bella ventata di novità – commenta con soddisfazione il direttore del Parco Zoo Maria Rodeano; una nuova immagine più moderna e attuale con la scelta di colori, font e dettagli grafici che rispecchiano l’evoluzione della nostra struttura e il grande impegno per la cura e la salvaguardia degli animali in via di estinzione. Ed è anche un’espressione dell’ambiente giovane ed entusiasta formato da collaboratori che affrontano il loro lavoro come una vera e propria missione per la cura degli animali e per la diffusione di valori alle future generazioni.

La struttura di navigazione – prosegue Maria – offre ampio spazio alla comunicazione per immagini mettendo in evidenza le peculiarità del Parco, la sua missione e tutti gli animali presenti all’interno, con tanto di scheda descrittiva per ognuno. È semplicissimo da consultare, ricco di informazioni utili per conoscere più da vicino anche le attività didattiche, le esperienze e i servizi offerti dal Parco con ampio spazio che viene dedicato anche all’attività di ricerca scientifica”.

Il nuovo sito è ottimizzato secondo tutti gli ultimi standard in fatto di responsività e fruibilità anche da smartphone. E intanto ci si prepara per l’apertura alla nuova stagione programmata per il prossimo 1° Aprile 2023.