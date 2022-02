Il Pojana di Andrea Pennacchi lunedì al Teatro Pasolini di Cervignano

Andrea Pennacchi e l’ineffabile Pojana, la sua maschera comica oggi più amata, arrivano sul palco del Teatro Pasolini a Cervignano, lunedì 21 febbraio (inizio ore 20.45), per una nuova serata della stagione di prosa a cura del CSS Teatro stabile di innovazione del FVG. Il fenomeno Pennacchi esplode sul piccolo schermo quando la banda della trasmissione satirica Propaganda Live ha voluto sul palco il suo Pojana, un personaggio che ricorda il ricco padroncino di un adattamento delle “Allegre comari di Windsor” ambientato in Veneto, con tutte le sue fisse: le armi, i schei e le tasse, i neri, il nero. Il geniale personaggio impersonato da Andrea Pennacchi nasce dall’intuizione del comico veneto di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. “È significativo e terribile che i veneti siano diventati, oggi, i cattivi: evasori, razzisti, ottusi. Di colpo – racconta Pennacchi. Da provinciali buoni, gran lavoratori, un po’ mona, che per miseria migravano a Roma a fare le servette o i carabinieri (cliché di molti film in bianco e nero), a avidi padroncini, così, di colpo, con l’ignoranza a fare da denominatore comune agli stereotipi.”. Da tutto questo discende direttamente il Pojana: un demone, piccolo, non privo di saggezza, che usa la verità per i suoi fini e trova divertenti cose che non lo sono, e che è dentro ognuno di noi. Un enigma, che si risolve in racconto: passando da maschere più o meno goldoniane a specchio di una società intera. Ed eccolo qui, Franco Ford detto il Pojana, con tutti i suoi fratelli - : Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero e altri…- a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio. Info e Biglietteria Teatro Pasolini: Cervignano, Piazza Indipendenza 34, tel. +39 0431 370273 - biglietteria@teatropasolini.it, martedì, mercoledì, venerdì ore 16.00 – 18.00, giovedì e sabato ore 10.00 – 12.00

CHI E’ ANDREA PENNACCHI

Teatrista dal 1993, il viaggio di ANDREA PENNACCHI è iniziato col Teatro Popolare di Ricerca di Padova.

Ha composto e interpretato per il teatro la trilogia della guerra con Eroi, Trincee: risveglio di primavera e Mio padre: appunti sulla guerra civile. Per il cinema, ha lavorato con Andrea Segre, Carlo Mazzacurati, Silvio Soldini. Per la televisione, oltre ad essere stato il Ragionier Galli ne Il paradiso delle signore, ha lavorato in Grand Hotel, Non Uccidere 2, Don Matteo, e A un passo dal Cielo. É spalla di Paola Cortellesi in Petra, serie Sky uscita a settembre 2020.

Con il personaggio di Pojana è ospite fisso del programma Propaganda Live su LA7.

È uno dei protagonisti del film di Andrea Segre Welcome Venice.

Il film, accolto con entusiasmo dalla critica, ha inaugurato le Notti Veneziane, lo spazio off realizzato dalle Giornate degli Autori alla Biennale del Cinema di Venezia 2021