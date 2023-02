Il Presidente del FAI, Marco Magnifico, a Trieste per una lectio magistralis in tema Ambiente

Giovedì 2 marzo 2023 alle 16 avrà luogo l’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 del Corso di laurea in Discipline Storiche e Filosofiche dell’Università di Trieste, con la lectio magistralis di Marco Magnifico, Presidente del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, dedicata al concetto di ambiente. Di cosa si parla quando parliamo di ambiente? Quanto una definizione solamente parziale di questo concetto è connessa ad una ancora diffusa disattenzione alla crisi ambientale? Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano è convinto che sia necessario modificare l’approccio al tema: per troppo tempo con il termine ambiente si è infatti guardato alla sola dimensione naturale e al contempo la scienza è stata confinata ad ambiti specialistici e tecnici con il risultato di separare l’ambiente dall’uomo e la scienza dalla cultura. Nel suo intervento, dal titolo “Monache e rondini. Per un concetto globale di ambiente”, il Presidente Marco Magnifico illustrerà la visione del FAI secondo cui l’ambiente è sintesi indissolubile tra natura e storia e la cultura un intreccio tra scienze umane e naturali. Una visione secondo cui per la salvaguardia del nostro Pianeta è necessario occuparsi anche della salute delle monache e delle rondini. All’apertura dell’anno accademico del Corso interverranno: il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste Roberto Di Lenarda, la Presidente regionale del FAI Friuli Venezia Giulia Tiziana Sandrinelli e la professoressa Elisabetta Vezzosi, Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste. L’evento sarà introdotto e presieduto dal professor Fulvio Longato, coordinatore del Corso di laurea in Discipline Storiche e Filosofiche. L’appuntamento, aperto a tutti fino a esaurimento dei posti in sala, è in programma il prossimo giovedì 2 marzo 2023 alle ore 16, nell’aula 1_A Conferenze dell’edificio D (Economia) dell’Università degli Studi di Trieste. Si accede da Piazzale Europa 1. Si richiede la prenotazione al link: https://bit.ly/2marzo2023

Marco Magnifico

Nato a Como nel 1954, laureato in Lettere con indirizzo Storico Artistico all’Università di Pavia e specializzato in Storia dell’Arte presso l’Università di Firenze, Marco Magnifico ha lavorato in qualità di esperto di dipinti antichi alla casa d’aste inglese Sotheby’s. Nel 1985 è entrato nel FAI, dove ha affiancato i fondatori, Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, imparando dalla prima la capacità di affrontare ogni sfida, anche quelle apparentemente impossibili, e dal secondo uno stile di comunicazione e uno sguardo di sintesi sulla complessità. Nel 2010 è stato nominato Vicepresidente Esecutivo del FAI, divenendo responsabile delle relazioni culturali con il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Ambiente, enti, associazioni private e pubbliche italiane e straniere, dei restauri e della conservazione degli oggetti mobili e delle collezioni di proprietà della Fondazione, oltre che dell’attività editoriale e delle istruttorie per le proposte di acquisizione rivolte al FAI. Dopo 35 anni di esperienza sempre in prima linea, è testimone di buona parte della storia del Fondo per l’Ambiente Italiano, di cui ricopre il ruolo di Presidente dal 15 dicembre 2021. Nel 2009 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica. È membro del CdA de La Società del Quartetto, della Fondazione SAME di Treviglio e dei Musei Reali di Torino. Nel 2017 ha ricevuto l’onoreficenza di Amis de la Vallée d’Aoste.

—–