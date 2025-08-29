Il primo settembre si apre la caccia, guardie venatorie pronte ai controlli

In vista dell’imminente apertura della stagione venatoria, fissata per lunedì 1 settembre, il coordinatore regionale del servizio di vigilanza Federcaccia Salvatore Salerno ha predisposto un piano mirato di controlli sul territorio. L’obiettivo è garantire il rispetto delle normative, assicurare lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e prevenire eventuali comportamenti illeciti.

Nel giorno di apertura, gli agenti di Federcaccia saranno presenti in tutta la regione per vigilare sul corretto svolgimento della caccia. Le raccomandazioni fondamentali per i cacciatori? Accertarsi che licenza e copertura assicurativa siano in corso di validità; rispettare le distanze previste dalla legge (100 metri da abitazioni o luoghi di lavoro, almeno 50 metri da strade carrozzabili e linee ferroviarie, 150 metri se si spara in direzione delle stesse); evitare danni ai campi coltivati; non lasciare sul posto bossoli e rifiuti.

«Le guardie di Federcaccia operano durante tutto l’anno con compiti di controllo e prevenzione», sottolinea Salerno. Un impegno condiviso anche dal neo presidente regionale di Federcaccia Fvg, Luca Carocci, che ricorda come le guardie «siano sempre adeguatamente formate, costantemente aggiornate e dotate di mezzi di servizio chiaramente riconoscibili».

In caso di violazioni delle disposizioni vigenti, i cittadini hanno il diritto e il dovere di segnalare la situazione agli organi competenti. Federcaccia Fvg mette inoltre a disposizione un contatto diretto con il coordinatore regionale al numero 331/3504109 o via mail all’indirizzo vigilanza.fvg@fidc.fvg.it.