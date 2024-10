Il Sindaco di Pozzuolo del Friuli Gabriele Bressan è vicepresidente vicario di Anci Fvg

Gabriele Bressan è vicepresidente vicario di Anci Fvg. Il Sindaco di Pozzuolo del Friuli ha accettato con entusiasmo il nuovo incarico: “Ho accettato con entusiasmo un incarico così prestigioso come quello di vicepresidente vicario di Anci Fvg. Ringrazio il Comitato Esecutivo per la fiducia che ha riposto in un giovane amministratore. Sono onorato di entrare a far parte del Consiglio direttivo dell’Associazione nel suo 50imo anno di attività”. Con queste parole il sindaco di Pozzuolo del Friuli, Gabriele Bressan, ha accolto la nomina a vicepresidente vicario dell’ente che rappresenta tutti i 215 Comuni del Friuli Venezia Giulia.

“Entro in Anci in punta di piedi – commenta il primo cittadino -, ma con la prospettiva di poter dare un mio fattivo supporto alla squadra che affiancherà il presidente regionale Dorino Favot nei prossimi 5 anni. Lavorerò per favorire lo sviluppo e la competitività degli enti pubblici locali. In questo contesto – prosegue il neo vicepresidente -, proseguiremo il lavoro avviato nel solco della semplificazione, con l’obiettivo di sgravare i Comuni, in particolar modo quelli più piccoli, dalla burocrazia e dagli eccessivi adempimenti”.

“Con il sempre più probabile ritorno delle Province – aggiunge Bressan – l’Associazione si appresta a svolgere un ruolo fondamentale nella interlocuzione con gli enti territoriali intermedi. Sotto quest’ottica, sarà determinante il contributo del progetto della Fondazione ComPA FVG, uno strumento che svolgerà un ruolo fondamentale per aggiornare le amministrazioni sul lato operativo e formativo. Innovare le Autonomie locali, d’altra parte, significa tutelare gli interessi dei cittadini. E’ con questo stesso spirito – conclude il sindaco di Pozzuolo del Friuli – che il prossimo 20 novembre parteciperò all’Assemblea congressuale di Torino, alla quale parteciperà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.