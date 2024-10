Udine: l’Accademia di Belle Arti presenta i nuovi spazi all’ex casa dello studente

L’Accademia di Belle Arti “G.B. Tiepolo” di Udine prosegue il progetto di espansione delle proprie strutture. Dopo l’ampliamento della propria sede di viale Ungheria 18, a gennaio 2024, presenta, infatti, oggi i nuovi spazi nell’ex Casa dello Studente.

Si tratta del risultato di un lavoro durato molto tempo e che ha visto il coinvolgimento e il sostegno di Pierpaolo Olla, Direttore Generale di Ardis, l’Agenzia Regionale per il diritto allo studio, e di Alessia Rosolen, Assessora al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia del Friuli Venezia Giulia che hanno collaborato in questi mesi con il Direttore dell’Accademia, Fausto Deganutti e dell’Amministratore Delegato, Michele Florit per riuscire a portare a termine questo progetto.

I nuovi spazi saranno utilizzati per realizzare laboratori e uffici dall’Accademia che, rispetto allo scorso anno accademico, ha visto un vero e proprio boom per il 2024-2025: un aumento del 70% delle immatricolazioni, con le classi di grafica che sono raddoppiate e quelle di design addirittura triplicate.

“Siamo davvero orgogliosi e onorati di poter inaugurare questi nuovi spazi, non solo perché è la prima volta che si concretizza in città un accordo tra pubblico e privato, ma anche perché credo che rappresenti un messaggio importante per Udine e gli udinesi: l’Accademia recupera e permette di mantenere vivi degli spazi che fino ad ora erano rimasti vuoti e inutilizzati – spiega il Direttore Fausto Deganutti –. Per questi motivi, siamo davvero grati a Pierpaolo Olla e all’Assessora Alessia Rosolen per l’impegno che hanno sempre profuso in questi mesi per permetterci di realizzare questo importante passo per l’Accademia”.

“Personalmente sono soddisfatto per questa intesa che ci consente di rivitalizzare spazi da sempre destinati alla socialità studentesca e giovanile in genere, rafforzando un rapporto con una realtà di indiscussa professionalità, molto creativa e frequentata da un’utenza culturalmente assai vivace – aggiunge Pierpaolo Olla, Direttore Generale di Ardis –. Sono certo che la presenza di ABA negli spazi che un tempo ospitavano solo la residenza di viale Ungheria porterà vivacità all’intera area”.