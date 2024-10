Ue: Serracchiani, Europa si ripensa con dialogo e cultura

“La promozione delle relazioni internazionali attuata da soggetti come l’Associazione Mitteleuropa appare ancora più utile in questo periodo storico, in cui sono messi in discussione molti valori su cui fonda la visione europeista. L’Europa ha bisogno di ripensare a se stessa anche attraverso iniziative culturali e di dialogo”. Lo ha detto oggi a Udine la deputata Debora Serracchiani, intervenendo alle celebrazioni per il 50/mo anniversario dell’Associazione Mitteleuropa, alla presenza del presidente e co-fondatore Paolo Petiziol, del Magnifico Rettore dell’ateneo udinese Roberto Pinton, del presidente del Consiglio regionale Fvg Mauro Bordin, del presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini.

“Per la Regione Friuli Venezia Giulia è stata preziosa l’opera svolta dall’associazione negli ultimi 50 anni – ha aggiunto la deputata – per creare ponti e abbattere confini, con uno sguardo attento all’Europa centrale e ai Balcani. Così come, prima che si abbattessero i muri, vere e proprie agenzie di diplomazia in prima linea sono state le nostre università e i centri di ricerca internazionale”.