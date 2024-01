Il Teatro Pasolini ricorda Frank Zappa a trent’anni dalla scomparsa con il tributo “Zappa, idrogeno e stupidità” di Doctor Delta

Venerdì prossimo 2 febbraio alle ore 20:45, il nuovo appuntamento della stagione musicale del Teatro Pasolini – curata da Euritmica – è dedicato a Frank Zappa a trent’anni dalla scomparsa: Zappa, idrogeno e stupidità è il titolo del tributo, tra parole e musica, che Giorgio Casadei e Alice Miali (Doctor Delta) portano in scena, partendo da una brillante citazione di Frank Zappa: “Alcuni scienziati affermano che l’idrogeno, poiché sembra essere ovunque, è la sostanza basilare dell’universo; non sono d’accordo. Io dico che c’è molta più stupidità che idrogeno, e che quella è la vera sostanza costitutiva dell’universo.”

Lo spettacolo affronta alcuni temi peculiari dell’opera e del pensiero di Frank Zappa, sviluppandosi tra narrazione, ascolti scelti e brani suonati dal vivo, in un percorso che inizia come una conferenza e diventa progressivamente un concerto. L’intento è quello di mettere in evidenza la relazione, o addirittura la convivenza, tra elementi opposti (complessità-semplicità, immediatezza comunicativa-difficoltà percettiva), fattori che Zappa ha sempre messo in campo in ogni fase della sua produzione artistica, tra canzoni, brani strumentali di varia tipologia e perle chitarristiche.

Tutto per riportare tra noi lo spirito e la genialità di uno dei più visionari e originali musicisti del Novecento, oggetto di studio e di riscoperta: le sue opere straordinarie mantengono ancora oggi la loro valenza di inni alla libertà di pensiero e di creatività.

I biglietti per il concerto (intero € 15,00 / ridotto € 12,00 / studenti € 8,00) sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Pasolini, piazza indipendenza 34 a Cervignano del Friuli (tel. 0431.370273) e online sul sito vivaticket.it.