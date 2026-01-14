Il trasporto pubblico locale opera grazie ai lavoratori, non alle esternalizzazioni

“Oggi in IV Commissione si è discusso delle criticità del sistema di trasporto pubblico locale. È emersa la gravissima mancanza di personale

a cui si risponde con esternalizzazioni. “Diteci cosa dobbiamo mettere in campo” ha dichiarato il vertice della società TPL che gestisce il sistema. Come Open Sinistra FVG esprimiamo l’apprezzamento per l’impegno di tutti i lavoratori del servizio e in particolare gli autisti. Non possiamo però ritenere accettabile questo genere di dichiarazioni, che risultano ormai ricorrenti anche nel settore della sanità da parte dell’Assessore competente. La politica è proporre risposte, siano esse in termini di incentivi salariali oppure organizzativi. Queste esternazioni che ci vengono espresse indicano che c’è chi concepisce la politica come occupare un posto e non dare risposte.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.