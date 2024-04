Il tuo voto conta: incontro sugli studenti in vista delle elezioni europee

Il Centro di Documentazione Europea “Guido Comessatti” dell’Università di Udine ed Europe Direct Carnia, con il contributo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, nell’ambito del Progetto di rete dei CDE italiani 2024 dedicato alle “Elezioni europee 2024”, organizza un incontro aperto agli studenti universitari, agli studenti delle scuole superiori, alle associazioni giovanili e a tutti i cittadini dal titolo “Il tuo voto conta: verso le elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024”, che si svolgerà venerdì 19 aprile dalle 9 alle 12.30 nell’aula 3 “Strassoldo” di via Tomadini 30 a Udine e in streaming su tinyurl.com/yu6w7p6f

Durante l’incontro saranno illustrati i risultati di un sondaggio sulle priorità dei giovani per il futuro dell’Europa. “L’avvicinarsi delle elezioni europee – sottolinea Claudio Cressati, responsabile scientifico del CDE e docente di Storia delle dottrine politiche dell’Università di Udine – rappresenta un’occasione unica per coinvolgere attivamente i giovani nel dibattito sul futuro dell’Europa, favorendo la loro partecipazione informata e consapevole al processo democratico europeo. Per meglio mettere a fuoco i temi prioritari per i giovani, è stato attivato in anticipo un sondaggio on-line per chiedere loro di indicarli”.

Oltre ad alcuni europarlamentari della circoscrizione elettorale Nord-Est, che illustreranno sinteticamente le loro proposte sulle tematiche più votate dagli studenti in modo tale da offrire, in particolare ai giovani al primo voto, un panorama quanto più possibile completo delle diverse opzioni offerte dal voto europeo, sarà presente anche Maurizio Molinari, Responsabile dell’Ufficio di Milano del Parlamento europeo, mentre Francesco Deana, docente di Diritto dell’Unione europea, parlerà del contributo del Parlamento europeo alla tutela, al consolidamento e all’evoluzione della democrazia.

Il Centro di Documentazione Europea di Udine è stato istituito con una convenzione, stipulata nel 2009 e rinnovata nel 2018, tra la Commissione europea e l’Università degli studi di Udine. È significativamente intitolato a Guido Comessatti, europeista friulano attivo dall’immediato dopoguerra al 1986, anno della sua scomparsa. Il Centro si propone come strumento operativo rivolto agli studenti, ai docenti e a tutti i cittadini per promuovere, sviluppare e consolidare sul territorio la comunicazione, l’informazione, l’insegnamento e la ricerca sull’integrazione europea, rendendo accessibile al pubblico l’informazione sull’Unione e le sue politiche. Il Centro fa parte della rete nazionale dei Centri di Documentazione Europea e collabora strettamente con numerosi enti e associazioni che condividono le medesime finalità.