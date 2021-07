Il va-Cinato

E poi dicono che la via della seta è pericolosa per il futuro della nostra vecchia Europa: ahi, il capitalismo rosso. Nella piccola patria friulana, non la pensano tutti così: tutt’altro. C’è chi sceglie la Cina perfino per vaccinarsi. Forse perché quelli dell’Ema difendono troppo le multinazionali farmaceutiche dell’occidente ? Per fortuna che c’è l’Oms che almeno garantisce un po’ di concorrenza. Tant’è che c’è tra di noi chi è andato in Serbia per una siringata di farmaco cinese in barba agli attuali confini dell’Unione europea: in fondo noi siamo cittadini del mondo per indole e soprattutto per emigrazione (o no?). In ogni caso, la pandemia ha cambiato perfino l’italiano. Infatti, ora è il caso di scrivere: va-Cinare e non vaccinare. Era chiaro comunque che nella storia del nostro primario c’era qualcosa di innovativo e di alternativo al sistema di cose esistenti. Avanti!

ZIHAL