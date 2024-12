Il vampiro può essere demodeista?

Essendo appassionata di letteratura gotica e simpatizzante del Demodeismo, non potevo non domandarmelo. Credo, dunque, che il vampiro si integri perfettamente al Demodeismo, ad esempio nel suo fuggire da certe derive moderne e alienanti come fossero raggi di sole a mezzogiorno.

Anche la lingua inglese, che pure ama molto, arriva ad infastidirlo se usata in modo completamente improprio e in sostituzione di vocaboli italiani appositamente creati per designare un particolare concetto.

La mia ballata si ispira a una storia che nacque in seguito a una maledizione avvenuta nel 1800 in un marchesato ligure. Così mi è stato raccontato da alcuni anziani in un pittoresco paesino che ho visitato quest’estate (e in cui non ritornerei).

Anna Maria Grattarola

La ballata del vampiro

†The vampire follows Rosa,

he said: “Your blood

is the sweetest poison,

through my lips it will all flow”.†

Rosa era dalla finestra e apparve un ragazzo.

Che volto d’alabastro…sembrava uscito da un arazzo.

Ma d’un tratto quegli occhi dardeggiarono fra le tenebre distorte!

Senza parlare, il vampiro le disse: “Porto amore e morte”.

† The vampire follows Rosa,

he said: “Your blood

is the sweetest poison,

through my lips it will all flow”. †

Un anno or sono tua madre osò dirmi nel mio castello:

“Ti maledico, Marchese Giulio *, diventerai un vampiro prima di sera”.

La pagherà con la scomparsa della cara Rosa, quella megera.

Farà la fine della candela morta versando lacrime di cera!

† The vampire follows Rosa,

he said: “Your blood

is the sweetest poison,

through my lips it will all flow”. †

È questo dunque il funesto motivo che qui lo porta.

E io che l’avevo creduto uno splendido dono del mago dei sogni…

colui che come un grande alchimista, sa trasmutare

quella misteriosa materia invisibile in realtà viva e tangibile.

†The vampire follows Rosa,

he said: “Your blood

is the sweetest poison,

through my lips it will all flow”.†

Fuggi Rosa, vedo il terrore nei notturni occhi tuoi,

la tua schiena sferzata dalle lunghe trecce corvine.

“Io volo più veloce della notte” è un sussurro nel vento.

Lei ansimante si gira. Nessuno là, ma occhi rossi e ululati – auuh!

†The vampire follows Rosa,

he said: “Your blood

is the sweetest poison,

through my lips it will all flow”.†

Maledetta strada lunga e serpentina,

-uiuu- è la civetta canterina.

Ah, ecco finalmente l’oscura marina!

Dicono che il vampiro lì non si avvicina.

†The vampire follows Rosa,

he said: “Your blood

is the sweetest poison,

through my lips it will all flow”.†

La luna intanto osserva la scena dal suo trono sontuoso.

Che mare tumultuoso dalle onde imbizzarrite!

Portano Rosa sempre più in là…

E adesso come sopravviverà?

†The vampire follows Rosa,

he said: “Your blood

is the sweetest poison,

through my lips it will all flow”.†

Si sente perduta Rosa, il mare la inghiottirà.

No, una nave, è là!

Qualcuno le cala un salvagente, urrà!

Ora non è più disperata, la salvezza giungerà.

†The vampire follows Rosa,

he said: “Your blood

is the sweetest poison,

through my lips it will all flow”.†

Un vascello fantasma la accoglierà,

c’è un solo passeggero a bordo,

è il vampiro,

ma lei ancora non lo sa!