Impatto Creativo “Traiettorie sostenibili e opportunità di finanza agevolata per le Imprese Culturali e Creative”. Vetrina dell’Ingegno a Udine

La cultura, la creatività e le imprese sono strettamente connesse e si influenzano a vicenda. La cultura fornisce ispirazione e contesto alle idee creative, mentre la creatività offre nuove prospettive e opportunità per le imprese. Quest’ultime, a loro volta, possono contribuire a finanziare e promuovere la cultura e la creatività.

L’innovazione è alla base di questo scambio virtuoso, nel quale, negli ultimi anni e con un’urgenza crescente, è entrata in gioco la sostenibilità. Anche in questo caso la reciprocità è alla base del gioco: cultura e creatività ispirano soluzioni sostenibili per le imprese, imprese che giocano un ruolo importante nella tutela delle risorse culturali e naturali, in quello che è un delicato equilibrio tra progresso economico, responsabilità sociale e ambientale.

Da questi presupposti nasce “IMPATTO CREATIVO – Traiettorie sostenibili e opportunità di finanza agevolata per le ICC”, l’evento in programma il prossimo 16 maggio per approfondire le opportunità di finanziamento agevolato su più livelli (Europeo, Nazionale, Regionale) – e di favorire l’incontro con il mondo delle imprese, trattando i temi della sostenibilità e del welfare aziendale, e proponendo una sessione di networking tra cultura, creatività e imprese utile alla nascita di nuove collaborazioni e opportunità di cross-fertilization.

PROGRAMMA

8:45 Registrazione partecipanti

9:00 Saluti iniziali

Anna Mareschi Danieli – vice presidente Confindustria Udine

Filippo Bianco – amministratore delegato Friuli Innovazione

9:15 Focus “Finanza agevolata per le Imprese Culturali e Creative”

La nuova programmazione di Europa Creativa

Anna Conticello – Project Manager ed Enrico Proietti – Project Officer, Creative Europe Desk Italia, coordinato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Creatività Contemporanea

Gli incentivi e i servizi di Invitalia per la nascita e lo sviluppo d’impresa Massimo Calzoni di Invitalia

L’incentivo PNRR “Transizione ecologica organismi culturali e creativi” (TOCC)

Tommaso Bernardini di Friuli Innovazione

Imprese culturali e creative-programma regionale FESR 2021/2027: nuove idee con uno sguardo al futuro

Simone Faillace, Direzione Centrale Cultura e Sport, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

10:15 Verso la seconda edizione della Fiera regionale della cultura e creatività: Eureka Day 2023

Elena Mengotti – Direzione Centrale Cultura e Sport – Servizio Affari europei, Direzione centrale cultura e sport, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

10.25 La filiera delle ICC nel cammino verso la sostenibilità

Romina Surace – Ricercatrice Area Innovazione e Industrie Culturali e Creative, Fondazione Symbola

10:35 Cross Fertilization: tips & tricks

Federico Mansutti – Project Manager di Friuli Innovazione per il Progetto Cluster Regionale Cultura e Creatività di Friuli Innovazione

10:45 Coffee Break

11:00 Dialogo “La sostenibilità tra cultura e innovazione”

Valeria Broggian – presidente di Animaimpresa

Annamaria Tuan – Senior Assistant Professor dell’Università di Bologna e Segretario di Animaimpresa

11:40 Nuove iniziative dall’incontro tra imprese tradizionali e Imprese Culturali Creative

Tavola rotonda

Paolo Schneider Savio – Direzione Generale MEP Group

Emanuele Fantin – Founder Bolina Sail

Anna Pantanali – Responsabile Marketing, Reach & Development di Molino Moras Valeria Broggian – presidente del Gruppo Servizi CGN

Modera l’evento Simona Regina

12.15 Networking light lunch

L’appuntamento è organizzato da Friuli Innovazione nell’ambito del Cluster della Cultura e Creatività, nell’ambito del Progetto Sistema dell’Innovazione FVG 2023-2024, in collaborazione con Animaimpresa.

Cornice dell’evento “La Vetrina dell’Ingegno”, il nuovo polo museale dedicato alla storia delle attività produttive industriali del territorio e degli esempi virtuosi dell’ingegno “made in Friuli” di Confindustria Udine (Udine, Via Largo Melzi).