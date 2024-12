Impegno del Comune di Claut (Pn) a sostegno delle famiglie residenti

L’amministrazione comunale di Claut prosegue il suo impegno a sostegno delle famiglie residenti, incrementando gli importi del contributo straordinario rispetto allo scorso anno per aiutare a fronteggiare l’aumento dei costi delle utenze domestiche. Quest’anno sono stati stanziati complessivamente 65 mila euro per offrire un supporto concreto ai cittadini, con un contributo una tantum destinato a parziale copertura delle spese per energia elettrica, gas e altre utenze presso l’abitazione di residenza.

“L’aumento dei costi delle utenze sta gravando in modo significativo sulle famiglie, specialmente quelle già colpite dalla crisi economica. Questo intervento vuole essere una risposta concreta per alleggerire il carico economico dei nostri concittadini” ha dichiarato il sindaco Gionata Sturam. “Rispetto all’anno scorso, abbiamo deciso di incrementare gli importi per rendere l’aiuto ancora più significativo”.

Il contributo sarà graduato in base al reddito ISEE, al numero di componenti del nucleo familiare e alla presenza di minori o anziani a carico. Per esempio, le famiglie con un reddito ISEE inferiore a 15 mila euro potranno ricevere fino a 429 euro, mentre quelle con un ISEE tra 35.000 e 45 mila euro riceveranno importi tra 110 e 143 euro, a seconda della composizione familiare. Le somme erogate, proporzionali al numero di componenti e alle condizioni familiari, sono state riviste per garantire maggiore equità e supporto.

I cittadini interessati potranno presentare domanda entro il 21 dicembre 2024 alle 12, utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviandola tramite PEC all’indirizzo comune.claut@certgov.fvg.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0427/878040 o inviare una mail a protocollo@comune.claut.pn.it.