Imprese. Liva segretario regionale Pd: “risorse vadano presto a chi ha bisogno”

“In tempi come questi a noi non interessano le polemiche ma solo i risultati, cioè che le risorse stanziate vadano al più presto chi ne ha bisogno e diritto. Tralasciando grandeur e rinvii al futuro dell’assessore Bini, i numeri resi noti denunciano che qualcosa non ha funzionato nell’erogazione dei 40 milioni stanziati. Opportune dunque le richieste di chiarimento del consigliere Zanon. Non soddisfa l’annuncio di incentivi alle imprese entro l’anno per l’installazione di impianti fotovoltaici: le misure strutturali devono andare di pari passo con i sostegni e nel campo delle rinnovabili la Giunta doveva muoversi da molto tempo”. Lo afferma il segretario Pd Fvg Renzo Liva, valuta le dichiarazioni dell’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, che oggi ha commentato l’esito del bando ristori riservato alle micro, piccole e medie imprese, finanziato con 40 milioni per cui sono giunte domande pari a 13.178.000.