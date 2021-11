In cronaca locale

Era nelle cose. O meglio, va sempre così: grande attenzione quando succede un fatto pericoloso per la salute pubblica, ma poi, trascorsi alcuni giorni, silenzio! Ed è così anche per la vicenda che ha colpito nei giorni scorsi la comunità di Mossa e dei comuni limitrofi con l’incendio della discarica abusiva. La Magistratura indaga, e che dovrebbe fare se non questo, la Regione cerca di parlare con l’assessore competente, noto esponente della destra sovranista regionale, i cittadini nel frattempo restano nella paura. L’opposizione regionale propone alcuni comunicati, annuncia interrogazioni e la stampa locale, quella di due testate e un unico direttore, di proprietà del gruppo Gedi , registra il tutto senza uno sforzo di approfondimento dell’accaduto: un’inchiesta giornalistica? Magari o è troppo difficile, o, ancora, ci conosciamo tutti (la provincia è piccola) soprattutto tra chi ha l’onere di informare e chi ha temporaneamente l’obbligo di onorare incarichi istituzionali di vario livello?

Si muovono per fortuna alcuni ambientalisti puri e duri, e soprattutto i giovani goriziani di fridays for future, che hanno convocato un incontro per domani, venerdì, nel centro della città.

L’importante è che non cali l’attenzione su questo fatto gravissimo e che tutte le responsabilità vengano chiarite.

Intanto auguriamoci che l’Arpa faccia bene il suo lavoro!

Zihal