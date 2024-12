In Fvg apre un nuovo museo: inaugura a Pasiano di Pordenone il Museo Interattivo della Radio e della Società

In Friuli Venezia Giulia nasce un nuovo museo. Un percorso espositivo che, proprio per la sua particolarità, si candida a essere uno dei principali musei dedicati alla radio non solo nel Nordest, ma nell’intero territorio nazionale.

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per l’inaugurazione del nuovo MIRS, il Museo Interattivo della Radio e della Società che aprirà i battenti sabato 21 dicembre nell’ex palazzo municipale (via Roma 115) a Pasiano di Pordenone.

“Siamo particolarmente orgogliosi – anticipa il sindaco Marta Amadio – che dopo un lungo percorso ora si aprano finalmente le porte di questo nuovo museo, nato dalla volontà dell’amministrazione comunale per valorizzare al meglio la straordinaria donazione di oltre 400 radio della collezione del ricercatore pasianese Pier Giorgio Vendramini. Una collezione stupefacente, per varietà di forme e caratteristiche, che ora interagirà con le moderne tecnologie trasformando il percorso museale in un viaggio interattivo attraverso la storia, i costumi e la società”.

Il nuovo MIRS, infatti, non offrirà un semplice percorso espositivo che indugia su atmosfere nostalgiche, ma affiancherà alle radio storiche postazioni sperimentali, laboratori educational e materiali informativi e interattivi di approfondimento per raccontare come l’invenzione della radio abbia cambiato la nostra società. E continui a farlo tutt’oggi.

Tutti i dettagli, l’intero percorso espositivo, i testimonial che hanno voluto portare il loro saluto al Museo, le anteprime, le sorprese che attendono il pubblico e il programma della cerimonia di inaugurazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà DOMANI mercoledì 18 dicembre alle 11 nella Sala Giunta del palazzo della Regione a Pordenone.

A intervenire saranno il sindaco di Pasiano di Pordenone, Marta Amadio, l’assessore comunale alla Cultura, Martina Vendramini, il vicepresidente e assessore alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, il consigliere regionale Markus Maurmair e il coordinatore generale del MIRS, Luca Marigliano.