In prima linea contro ogni discriminazione: perché la Cgil sostiene il pride Fvg

La Cgil Fvg, sempre in prima linea nelle battaglie contro ogni discriminazione, dichiara di sostiene, aderire e partecipare al Pride Fvg del 31 agosto a Lignano. La Cgil condivide infatti le rivendicazioni alla base del Pride, non soltanto in quanto espressione dell’orgoglio di essere quel che si è, ma anche in quanto preziosa occasione per rivendicare i diritti civili che ne conseguono e per combattere ogni forma di discriminazione, che deve essere considerata ancora più grave, deplorevole, inaccettabile e inumana quando colpisce gli aspetti più profondi del modo di essere di una persona.