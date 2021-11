In questi giorni il libro “Umiliazione. Storia della mortificazione nella mistica cristiana dal medioevo ai giorni nostri” Audax Editrice di Moggio Udinese

Esce in questi giorni per i tipi di Audax Editrice di Moggio Udinese, il libro “Umiliazione. Storia della mortificazione nella mistica cristiana dal medioevo ai giorni nostri” il nuovo, imponente, lavoro di Emanuele Franz. Il filosofo e studioso di storia delle religioni questa volta si è prodigato in uno studio su una tematica tanto spinosa quanto importante, vista la sua unicità nel panorama degli studi religiosi. Nell’arco di 416 pagine Emanuele Franz ha analizzato la vita e le opere di 47 sante e mistiche cristiane, tra cui anche la beata friulana Elena da Udine, mettendo nero su bianco le pratiche di mortificazione e di umiliazione a cui queste grandi donne cristiane si sottoponevano fin dal loro ingresso in convento.Un percorso che si dispiega lungo mille anni di storia cristiana e ha lo scopo di ricercare come queste pratiche di mortificazione fossero in realtà un mezzo per raggiungere l’estasi e verità elevate.

Il testo. si legge nella nota della casa editrice, ha trovato il plauso dell’Arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato, che ne ha firmato l’introduzione, dove scrive che una monografia su questo argomento era del tutto assente e spiegando come un lavoro simile, sia necessario al fine di non relegare queste pratiche come fini a sé stesse o come mere manifestazioni di turbe psichiatriche. Il volume è inoltre impreziosito da una prefazione dello studioso di Verzegnis, Tobias Fior e da un saggio conclusivo del rinomato medievalista Angelo Floramo. Altre autorità nel campo filosofico e religioso si sono prodigate in auguri e complimenti per il nuovo lavoro di Emanuele Franz, a cominciare dal filosofo americano Noam Chomsky, che lo ha descritto come un “lavoro affascinante e impegnativo”; ma anche Massimo Cacciari e il cardinal Ravasi hanno espresso il loro interesse per il tema tanto impegnativo quanto audace.

Il testo, dal costo di 25 euro, può essere ordinato sul sito www.audaxeditrice.com