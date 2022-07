In scena lunedì a Udine in Corte Morpurgo, lo spettacolo “La Ricerca” di Federica Sansevero

Il titolo, "La Ricerca", è eloquente ed evocativo: si struttura come un'indagine - cui alla fine ogni spettatore potrà dare la propria risposta, in un quadro aperto alle singole interpretazioni e sensibilità - l'intenso spettacolo che Il Teatro del Silenzio proporrà a Udine, lunedì 18 luglio, alle ore 21, in Corte Morpurgo. In scena Federica Sansevero, autrice del testo, che scandaglia l'interrelazione fra linguaggio e sentimenti, a cominciare da quello per eccellenza, l'amore. Cosa sottende le connessioni fra le due sfere, cosa "regola" il rapporto, appunto, tra capacità comunicativa e intensità del sentimento? Strutturato nella forma del monologo, questo viaggio nel profondo dell'"io" sarà accompagnato e impreziosito dall'orchestra di mandolini dell'associazione Assoplettro, che creerà suggestive atmosfere, e dalle scenografie di Elisabetta Ferrandino. Ciò che emerge dalla performance è la forte concatenazione fra le capacità linguistiche, che consentono di sviluppare un ricco dialogo interiore, e quella di maturare e provare sentimenti, anziché semplici sensazioni. E le radici di questo processo sono profonde, risalendo fino alla relazione tra madre e bambino, che dà un imprinting fondamentale allo sviluppo del desiderio di comunicare; l'analisi scenica si allarga poi alle connessioni tra spirito e materia e arriva, per quanto in modo indiretto, a toccare ulteriori temi, da quello dell'anoressia al bisogno di riconoscimento personale, anche nel campo di alcune categorie professionali poco conosciute e dunque poco comprese. Prenotazione obbligatoria a federicasansevero@gmail.com.