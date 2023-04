Inaugurata la stagione offshore 2023 del Circolo Nautico Santa Margherita

La nona edizione de La Ottanta, regata costiera targata Circolo Nautico Santa Margherita, ha offerto oggi sabato 1 aprile un insolito e colorato spettacolo lungo il litorale di Caorle, con il golfo punteggiato di gennaker e spinnaker per l’avvio della stagione offshore adriatica.

Il primo appuntamento del Trofeo Caorle X2 XTutti, percorso di vela d’altura che da aprile ad ottobre consente agli equipaggi di misurarsi con quattro regate di diversa difficoltà, non ha deluso le aspettative, consegnando ai partecipanti condizioni meteo marine ideali alla partenza: vento di tramontana intorno ai sei nodi, cielo terso e aria frizzante.

La Ottanta 2023, inserita tra le regate di interesse nazionale della Federazione Italiana Vela e nel calendario UVAI, ha visto al via 61 iscritti nelle categorie X2 e XTutti, impegnati nel percorso Caorle-Grado-Boa Paloma-Pirano (SLO) e ritorno.

Allo start dato regolarmente alle ore 9.00 dalla presidente del Comitato di Regata Belinda Maniero, il Farr 40 Irina del ravennate Maurizio Guglielmo ha preso subito il comando della flotta ed è stato la prima imbarcazione assoluta e XTutti a passare il cancello posto di fronte alla Chiesa della Madonna dell’Angelo. A poche lunghezze da Irina, scafi con performance simili come Overwind, Farr 40 di Francesco Rigon, Mecube Gruppo Hera Est, Farr 400 di Stefano Novello, Volavola Endeavour, Millenium 40 di Guido Perazzetta e Farraway, Farr 40 di Alessandro Fiori, si daranno battaglia lungo tutto il percorso. Buona partenza anche per Take Five Jr, IY998 di Roberto Distefano e per Matrix, Farr 30 di Carla Rigon.

Il primo passaggio al cancello della categoria X2 in terza posizione assoluta è stato appannaggio di una coppia molto affiatata, Mauro e Giovanni Trevisan su Hauraki, Millenium 40 ottimizzato per le regate in doppio, con alle spalle Tokio J99 di Massimo Minozzi-Fabio Schaffer, Luna per Te Millenium 40 Roberto Volpato-Fabio Belleri e Yak2 Damm 35 di Maurizio Gallo-Giulia Biasio. Nella categoria Mini650 ottima partenza per Nessuno di Franco Deganutti, in coppia con la velista-blogger Elisabetta Maffei.

Le previsioni per le prossime ore, elaborate dal meteorologo ufficiale Andrea Boscolo, parlano di una regata da interpretare lungo il percorso con possibile ingresso dello scirocco nel pomeriggio di oggi, che potrebbe girare in bora nella nottata.

I primi arrivi sono attesi nella tarda serata di oggi, sabato 1 aprile. La regata si concluderà ufficialmente alle ore 14.00 di domani domenica 2 aprile, la cerimonia di premiazione si terrà sabato 27 maggio in Piazza Matteotti a Caorle in occasione del Briefing de La Cinquecento Trofeo Pellegrini.

La Ottanta è la prima delle regate che compongono il Trofeo Caorle X2 XTutti, che include anche La Duecento (29 aprile-1 maggio), La Cinquecento Trofeo Pellegrini (28 maggio-3 giugno) e La Cinquanta (21-22 ottobre).

Il Trofeo Caorle X2 XTutti 2023 è organizzato dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle e Darsena dell’Orologio che offrirà gli ormeggi, con la possibilità di contare anche sull’ospitalità di Marina Sant’Andrea per le imbarcazioni con pescaggio superiore ai 3 metri. Official Time Keeper 2023 è Venezianico, giovane maison italiana che realizza segnatempo iconici, combinando i migliori know-how dei principali distretti manifatturieri di tutto il mondo.