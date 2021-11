Inaugurazione esposizione – Free Hugs. L’abbraccio a fumetti

Al PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone una serata davvero intima e speciale. Venerdì 26 Novembre 2021, ore 18.00 Villa di Parco Galvani, Viale Dante 33, Pordenone inaugurazione di Free Hugs l'abbraccio a fumetti, esposizione con opere di Alberti - Angoletta - Bagnarelli - Baronciani - Bruno - Buscema - Capp - Cattani - Caza - Del Castillo - Eisner - Fior - Frollo - Giardino - Gipi - Gobbi - Jacovitti - King - Lane - LRNZ - Maicol & Mirco - Marini - Morri - Muhova - Neri - Pantani - Petruccioli - Pierfederici - Pronostico - Reviati - Ritardo - Robbins - Rocchi - Schiti - Sienkiewicz - Socal - Soldi - Sualzo - Tacconi - Zuzu. L'esposizione è curata dal direttore artistico Giulio De Vita. FREE HUGS l’abbraccio a fumetti è un'evento itinerante che vuole essere una riflessione su un atto che fino a un paio di anni fa era dato per scontato, esplorarne le declinazioni, riprovarne il calore. Più di 60 tavole originali di oltre 40 artisti distanti per poetica, stile, tecnica, età e provenienza, che s’incontrano in un’esposizione unica nella sua concezione. Il progetto è vincitore nell’ambito di Promozione Fumetto 2021, avviso pubblico per la selezione di proposte di promozione della Cultura del Fumetto e del Fumetto contemporaneo in Italia e all’estero, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea – Ministero della Cultura.