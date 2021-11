Incidenza covid in crescita a Trieste e Gorizia: adeguare subito strategia di contenimento del virus

Prosegue l’ulteriore crescita del Covid a Trieste, che detiene il non invidiabile primo posto tra le provincie italiane per incidenza del virus, mentre il secondo posto viene tenuto da Gorizia. Si sono fatte più ipotesi circa le cause e concause di tale incremento, alcune più plausibili, altre meno, e si attende una puntuale verifica circa il ruolo giocato da esse nella diffusione del virus. Così scrive il Consigliere Regionale FVG – Gruppo Misto Walter Zalukar. In questo frangente pare anche massimamente urgente verificare quale sia lo stato di preparazione del Servizio sanitario regionale, e in particolare di ASUGI. Per il controllo dell’epidemia e la cura delle persone risulta essenziale la strategia delle 3T (Testare, Tracciare, Trattare), le cui le azioni devono essere realizzate in tempo (quarta T) per poter contenere sensibilmente la diffusione del virus.Ma Trieste ci sembra di notare un deficit strategico in tal senso, visto che il tempo intercorrente dalla prima segnalazione del sospetto Covid all’accertamento di positività e conseguente isolamento varia da 2 a 5 e più giorni, e recentemente sembra essersi espanso, dopo che il laboratorio dell’ospedale Maggiore che processava i tamponi per il DIP – Dipartimento di Prevenzione - ha ridotto l’attività, sembra per carenza di personale. Quali le conseguenze? Che a Trieste una persona sospetta Covid, anche malata e con sintomi clinici evidenti, risulta sostanzialmente libera di muoversi per più giorni, e proprio in quelli in cui presenta il massimo rischio di contagiosità, e così pure i contatti stretti, come i familiari. E nelle residenze per anziani può risultare assai lungo e complicato trasferire l’ospite affetto da Covid in una struttura di isolamento, e ciò soprattutto nei giorni festivi e prefestivi, quando le attività di DIP e Distretti si riducono di molto. Ma anche sul fronte ospedaliero continuano a permanere condizioni potenzialmente favorenti la diffusione del virus, non risultando consolidati né la separazione di tutti i percorsi Covid / no Covid, né l’isolamento dei pazienti sospetti Covid (i cosiddetti grigi) o potenzialmente contagiosi. A creare maggior confusione, laddove dovrebbero esserci massima chiarezza e trasparenza, concorrono i deficit del sistema di comunicazioni ASUGI, rendendo ancor più difficili l’attività degli operatori sanitari e lasciando spesso nell’incertezza gli utenti. E sempre in tema di comunicazioni preoccupa la carenza di una strategia informativa mirata a intercettare le persone esitanti a vaccinarsi e a fugarne i dubbi. In questo quadro, già poco rassicurante, permangono i dubbi sull’effettivo potere filtrante di almeno una parte dei dispositivi di protezione FFP2 usati dai medici e infermieri di ASUGI (e non solo). Per questo ho inteso interrogare la Giunta regionale per sapere se non ritenga necessario e urgente che ASUGI perfezioni la strategia delle 3T, eliminando gli ostacoli burocratici, incrementando il personale dedicato, migliorando le comunicazioni aziendali. E che ASUGI garantisca degenze e percorsi ospedalieri rigorosamente separati tra covid (compresi i sospetti) e no covid. Ma anche che si realizzi un sistema di comunicazioni adeguato ai tempi. E infine che sia fatta chiarezza sull’efficacia filtrante dei dispositivi FFP2 dati al personale sanitario, visto che l’eventuale uso di mascherine inadeguate espone i sanitari e di riflesso i pazienti ad un incremento di rischio.

Int COVID Ts Go 31.10.21