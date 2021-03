Inclusione sociale e linguistica, un webinar di Oikos Onlus Appuntamento venerdì 26 marzo dalle 9 alle 13

Proseguono gli incontri dedicati a operatori e attori istituzionali regionali per presentare e condividere strumenti e metodologie sviluppate nell’ambito del progetto Fami Inspire e Best. Il prossimo appuntamento online, promosso da Oikos Onlus, è previsto venerdì 26 marzo dalle 9 alle 13 con due panel di confronto: il primo su Inspire per approfondire gli strumenti di apprendimento della lingua italiana L2 e del lavoro di rete territoriale, il secondo sull’imprenditorialità sociale promossa da Fami Best. Tra i partecipanti, l’assessore regionale a Istruzione e Formazione Alessia Rosolen, Questura di Trieste, Università, Cpia, mondo della cooperazione e del terzo settore, esperti e referenti di progetti Fami e regionali.

«Il webinar dà continuazione al dialogo e confronto intrapreso a gennaio con operatori e stakeholder sui temi dell’inclusione sociale, linguistica e lavorativa promossi anche dai due progetti attivi sul nostro territorio – afferma Anna Paola Peratoner di Oikos Onlus, partner progettuale ed ente promotore dell’evento online – con l’appuntamento del 26 marzo vogliamo focalizzare l’attenzione su alcune metodologie didattiche innovative promosse dal progetto Inspire, quali ad esempio la video alfabetizzazione multi sensoriale per l’apprendimento della lingua italiana in soggetti fragili, sulla co-progettazione tra servizi per l’inclusione sociale, sul modello di impresa a impatto sociale sviluppato nel progetto Best».

Per partecipare all’evento gratuito, che si terrà sulla piattaforma Zoom, è necessario iscriversi tramite form online (https://forms.gle/EbQAGxmRvZAhmq9y6). Sarà comunque possibile seguire liberamente la diretta Facebook dell’iniziativa sulla pagina di Oikos Onlus. Il programma e tutte le informazioni sono disponibili sul sito di www.oikosonlus.net

Per contatti sul webinar: Anna Paola Peratoner / Oikos Onlus / info@oikosonlus.net / www.oikosonlus.net.