Incontri 2024 – Ultimo fine settimana di appuntamenti a Cividale del Friuli

Ultimo fine settimana a Cividale del Friuli per la rassegna “Incontri 2024”, dal titolo “Identità: conoscersi e riconoscersi”, ciclo di conferenze, dibattiti e presentazioni con focus sulle tematiche della solidarietà, dell’inclusione, dell’arte e dell’ambiente, che ha animato la città Patrimonio Unesco dallo scorso 5 ottobre e che vedrà la sua giornata finale domenica 20 ottobre.

Organizzata dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friuli e giunta alla 15a edizione, la rassegna ha ancora in serbo un ricco fine settimana. Venerdì 18 ottobre appuntamento alle 18.00 nella Chiesa di Santa Maria dei Battuti con “Identità e comunità slovena in Friuli”, con le giornaliste Katja Canalaz e Iole Namor, che dialogheranno sull’importanza di conservare e consolidare la specificità storica slovena in contesti sociali sempre più complessi. La giornata di sabato 19 ottobre vedrà invece protagonista lo scrittore e attivista codroipese Michele Guerra che, alle 17.30 nella sede Somsi, presenterà il suo libro “Il mio nome è Rosa Parks” (Mds Edizioni), modera l’attivista di Ospiti in Arrivo Bisera Krkić.

Del tutto unico è anche il primo dei due appuntamenti della giornata conclusiva di domenica 20 ottobre, di scena alle 17.00 nel salone del Museo Archeologico Nazionale. Si tratta del “Silent Reading Party”, format nato nel 2023 a New York, che vede i partecipanti ritrovarsi per dedicarsi esclusivamente alla lettura in condivisione, senza fonti di distrazione esterne. A chiudere il programma, alle 21.00 nella sede Somsi, l’appuntamento musicale “Identità sonore”, con il duo di fisarmoniche formato da Romano Todesco e Sebastiano Zorza. Dopo tre fine settimana di programmazione e tredici eventi in programma, la rassegna “Incontri 2024” saluterà domenica una già fortunata 15a edizione, dando appuntamento al suo pubblico al 2025.

Tutti gli eventi del calendario sono a ingresso libero, per informazioni e per consultare il programma completo visitare il sito www.somsicividale.it.

“Incontri 2024” è organizzata dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friuli con il patrocinio della Città di Cividale del Friuli e il sostegno di Civibank, Pro Loco Cividale del Friuli, Coop Alleanza e Confartigianato Udine. L’evento è promosso da Mittelfest, Museo Archeologico di Cividale del Friuli, Sistema Bibliotecario Cividalese, ANPI Cividale, Ospiti in Arrivo, Associazione Musicale Sergio Gaggia e si avvale della collaborazione di Centro studi/Študijski center Nediža, Kulturno društvo/Circolo di cultura Ivan Trinko, La Libreria Editrice, Il Curtil di Firmine e Bottega Errante Edizioni.