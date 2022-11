Incontro programmatico dell’Alleanza Verdi – Sinistra a San Vito al Tagliamento. Oltre 40 i partecipanti

Oltre quaranta partecipanti per il primo incontro programmatico dell’Alleanza Verdi – Sinistra in vista delle prossime elezioni regionali svoltosi sabato 26 novembre presso il Circolo ARCI C.R.A.L di San Vito al Tagliamento. In quasi un’intera giornata di lavori sono stati realizzati quattro tavoli tematici, tutti molto partecipati, dedicati ad alcuni temi di primaria importanza: sanità, trasporti, scuola, lavoro. Alleanza Verdi – Sinistra ha voluto questo incontro aperto a tutti i cittadini ed alle liste civiche espressione del territorio. Oltre a molti cittadini, anche molto giovani, hanno infatti preso parte le liste Il Bene Comune di Pordenone e Il Bene Comune di Aviano, Sacile Partecipata e Sostenibile, Coraggio Monfalcone Solidale, La Sinistra Monfalcone, Adesso Trieste. I lavori, che hanno occupato tutta la mattinata, hanno poi portato ad una plenaria finale nel corso della quale sono stati presentati dai referenti dei quattro gruppi i risultati del confronto. Ha concluso l’incontro il Consigliere Regionale Prof. Furio Honsell, già candidato al collegio uninominale del Friuli Venezia – Giulia per la coalizione di Centro Sinistra. Si segnala inoltre la partecipazione all’evento, in remoto, di Peppino Buondonno, referente scuola ed istruzione di Sinistra Italiana, che ha presentato ai presenti la proposta di legge di Alleanza Verdi – Sinistra per un’istruzione pubblica ed inclusiva. Alleanza Verdi – Sinistra dà appuntamento a tutti i cittadini alle prossime iniziative che verranno realizzate nelle altre Provincie del Friuli – Venezia Giulia per continuare il lavoro avviato a San Vito. Vi è inoltre la volontà di estendere i tavoli stessi a forme ancora più partecipative, allargandoli ad esempio ai comitati che in questi anni si stanno battendo contro l’impoverimento della sanità e della scuola regionali. Infine, presto sarà inoltre possibile per tutti i cittadini conoscere quanto prodotto dai tavoli di lavoro attraverso le piattaforme di comunicazione di Alleanza Verdi – Sinistra Friuli – Venezia Giulia e dei singoli partiti aderenti.