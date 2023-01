Incontro pubblico a Spilimbergo sulla sanità pubblica in Fvg

Venerdì prossimo 20 gennaio alle 18.00 a Spilimbergo presso la sala incontri dell’Albergo Michelini (viale Barbacane 3) dibattito pubblico dal titolo: QUALI SCELTE SERVONO PER CURARE

LA SANITÀ PUBBLICA IN REGIONE? Ci si interrogherà in confronto con i consiglieri regionali della commissione sanità: Giampaolo Bidoli, Nicola Conficoni, Furio Honsell e Simona Liguori su come COME GARANTIRE IL DIRITTO ALLA SALUTE PER TUTTI, IN PARTICOLARE NELLE AREE PIÙ PERIFERICHE? Si discuterà partendo dalla PETIZIONE regionale firmata da 15.000 persone sulla gravità della situazione nella sanità ospedaliera e territoriale che desta molte preoccupazioni (tante firme sono state raccolte a Spilimbergo e nelle valli); – Dopo l’illustrazione e la discussione in Regione, anche con la presentazione di diverse proposte di emendamenti al bilancio della Regione FVG per il 2023. Per info: coordinamentosalutefvg@gmail.com