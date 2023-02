Incontro pubblico su alcuni disastri ambientali in Friuli, “Oltre 30 anni di abusi amministrativi e ambientali”

Il Circolo Legambiente di Udine A.P.S. organizza un’ incontro pubblico dal titolo: presentazione della mappa di alcuni disastri ambientali in Friuli, “Oltre 30 anni di abusi amministrativi e ambientali in Provincia di Udine” una lotta tra ostacoli, isolamenti e intimidazioni” che si terrà lunedì 20 febbraio 2023 dalle ore 18.00 alle 19.30 presso la sede della libreria Tarantola” in via Vittorio Veneto n. 20 (dietro il Duomo) – Udine.

Ci sarà l’intervento di Marino Visintini – ambientalista e promotore del Comitato per la salvaguardia del territorio di Premariacco e Cividale del Friuli e referente dell’Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G. In tale occasione verrà fatta una cronistoria di oltre 30 anni di un’illegalità diffusa in provincia di Udine e delle relative conseguenze presenti sul suo territorio a danno dell’ambiente e della salute pubblica. Questa iniziativa, come altre simili, hanno lo scopo di fare informazione su fatti e situazioni poco conosciute che hanno e stanno mettendo a rischio la salute pubblica e raccogliere risorse umane ed economiche per poter continuare le lotte a difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini. – valorizzare, fornendo sostegno e servizi ai cittadini, alle associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta alla corruzione, in attività di prevenzione, e di educazione alla legalità; – favorire la nascita di un collegamento stabile tra le associazioni, gli enti e gli altri gruppi che perseguono gli stessi scopi, ecc..