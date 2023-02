Inizia su Radio Onde Furlane la serie “Marco e Adelina”. Sei appuntamenti sulla salute mentale a cura di Margherita Cogoi e Marta Savorgnan

Si intitola “Marco e Adelina. Viaç inte salût mentâl in Friûl-VJ tal passât e tal presint” ed è una serie radiofonica di sei puntate, sulle frequenze di Radio Onde Furlane, curata e condotta da Margherita Cogoi e Marta Savorgnan e realizzata con la collaborazione del Collettivo i Magnifici, della cooperativa sociale Itaca Onlus e dell’ HeimatMuseo della cooperativa Varianti. Il percorso proposto unisce esperienze individuali e collettive, celebrando così sia i cinquant’anni che sono passati dalla prima volta in cui Marco Cavallo – alla cui vicenda si richiama anche il titolo del programma – uscì dal manicomio di Trieste sia il quarantacinquesimo anniversario dell’approvazione e dell’entrata in vigore della cosiddetta “Legge Basaglia”, il provvedimento che ha consentito la chiusura dei manicomi e il passaggio dalla segregazione alla cura. Si parlerà di salute mentale da più punti di vista, con il contributo di educatori, psichiatri, infermieri e operatori culturali e le testimonianze dirette di persone in carico al sistema sanitario. Tra gli ospiti in studio gli psichiatri Mario Novello e Peppe Dell’Acqua, già collaboratore di Franco Basaglia, per diciasette anni direttore del Dipartimento di salute mentale di Trieste e tra i promotori del Forum salute mentale. La trasmissione si arricchirà anche di una serie di interviste storiche presenti nell’archivio del progetto Heimat Museo. La puntata inaugurale è in programmazione il 25 febbraio alle 14.00 e poi in replica alla stessa ora il 1° marzo. Gli appuntamenti successivi saranno proposti sempre il sabato e il mercoledì al medesimo orario. La serie potrà essere ascoltata sui 90 Mhz in gran parte del Friuli e sui 90.200 e i 105.600 Mhz in Carnia – e sarà diffuso in tutto il mondo in streaming (www.radioondefurlane.eu). Le puntate di “Marco e Adelina. Viaç inte salût mentâl in Friûl-VJ tal passât e tal presint” potranno essere seguite su tablet, smartphone, iPad e iPod anche attraverso la App, che permette a chiunque e dovunque di ascoltare la “radio libare dai furlans”. Tutta la serie sarà inoltre disponibile in podcast sui canali Spreaker, Deezer e Spotify di Radio Onde Furlane.