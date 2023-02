“C’era una volta in Italia. Giacarta è già qui” lunedì al Visionario proiezione speciale del documentario/inchiesta sulla sanità pubblica italiana

Lunedì 27 febbraio alle ore 20.00 proiezione speciale al Visionario di C’ERA UNA VOLTA IN ITALIA – GIACARTA È GIÀ QUI, seguito ideale di PIIGS, fortunato documentario del 2017 degli stessi autori, Mirko Melchiorre e Federico Greco, che sarà ospite in sala. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Rete MMT FVG. La prevendita dei biglietti è già attiva online e presso la cassa del Visionario. Il film parte da Cariati, in Calabria, dove un manipolo di ribelli decide di protestare occupando l’ospedale con l’obiettivo di ottenerne la riapertura. Nel frattempo alcuni dei più importanti intellettuali, medici, esperti e attivisti italiani e internazionali (fra cui Gino Strada, Ken Loach e Roger Waters) ci svelano le responsabilità locali e globali dell’attacco alla salute pubblica. La sanità pubblica è infatti ridotta al lumicino da decenni di tagli al bilancio e privatizzazioni. Il “Piano di rientro” che ha decretato nel giro di una notte la chiusura dell’ospedale di Cariati è lo specchio di un’epoca nella quale il diritto alla salute è sempre meno garantito…“Nel pieno della pandemia riflettevamo su come (e se) quello che veniva considerato dall’OMS il secondo sistema sanitario nazionale del mondo stesse reggendo la spallata della pandemia. Approfondendo, ci siamo resi conto che la vera spallata alla sanità pubblica è stata data dalla politica, trasversalmente, nei decenni precedenti. Soprattutto nell’ultimo. – dicono gli autori – Sono stati chiusi ospedali, tagliati posti letto ordinari e di terapia intensiva, è stato bloccato il turnover dei medici e sono stati precarizzati infermieri e personale vario. Questo ci ha impedito di salvare decine di migliaia di persone negli anni del covid, e infinitamente di più prima. Gli studi più autorevoli affermano infatti che a ogni taglio di risorse alla sanità pubblica corrispondono – direttamente – innumerevoli morti.” Per maggiori informazioni sulla programmazione e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.