Intelligenza artificiale: la faremo decidere? Venerdì incontro dibattito promosso da Confindustria Udine

L’associazione Club Alpbach Senza Confini e Confindustria Udine, venerdì 17 marzo, alle 17, a Udine, nella Torre di Santa Maria, promuovono un incontro-dibattito dal titolo “Intelligenza artificiale: la faremo decidere?” con l’obiettivo di analizzare lo stato dell’arte di questa tecnologia e le sue prospettive di sviluppo nella ricerca e nell’impresa.

Interverranno all’incontro, introdotto da Piero Petrucco, vicepresidente vicario di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine, e i relatori Beatrice Portelli, PhD student in AI for Environment – National Program PhD-AI.it dell’Università di Udine, Thomas Grassauer, Director Software Development & Lab Lead dell’impresa Dynatrace di Klagenfurt, e Dunja Mladenić, Senior researcher all’Istituto Jožef Stefan di Lubiana.

A seguire, l’associazione Club Alpbach Senza Confini presenterà il programma di borse di studio dedicato ai giovani dai 20 ai 30 anni provenienti dalla regione Alpe Adria (Austria, Triveneto, Slovenia) per la conferenza internazionale “European Forum Alpbach” 2023.

Si tratta di un’iniziativa di particolare interesse per le sue finalità formative di alto profilo e per lo spirito di coesione europea che ne stanno alla base. Ogni anno più di 800 relatori internazionali di chiara fama (si potrebbe incontrare – è capitato – Ban Ki-moon al supermercato mentre cerca di trovare dei noodles tra gli onnipresenti wurst austriaci, il Premio Nobel Stiglitz seduto al bar locale, oppure alcuni Capi di Stato che fanno una chiacchierata davanti a una birra) provenienti dal campo della politica, della tecnologia, dell’economia, della scienza e delle arti si riuniscono nello splendido villaggio di montagna di Alpbach, in Tirolo. Qui contribuiscono a un programma molto intenso fatto di seminari, dibattiti aperti e tavole rotonde. Nel 2022, l’ottima reputazione del Forum ha attirato più di 3.800 partecipanti provenienti da 100 paesi diversi, di cui 600 giovani borsisti.

Il Club Alpbach Senza Confini è un’organizzazione senza scopo di lucro transfrontaliera che concede borse di studio per l’annuale European Forum Alpbach. Fondata nel 2003, offre a giovani motivati ​​e talentuosi della Carinzia, del Nord Italia e della Slovenia la possibilità di entrare in contatto con persone interessanti provenienti da tutta Europa e oltre.

L’anno scorso, al Forum Europeo di Alpbach, riportandone un’impressione entusiasta, avevano partecipato, grazie al contributo di Confindustria Udine, anche tre giovani provenienti dal FVG. Oltre a loro, l’Associazione Club Alpbach Senza Confini aveva assegnato altre diciassette borse a loro coetanei provenienti dalla Carinzia e dalla Slovenia.