Intelligenza artificiale, tre incontri a Casarsa

Intelligenza artificiale tra opportunità e timori: a Casarsa della Delizia si terrà un ciclo di incontri che permetterà di capire meglio questa nuova forma di tecnologia che simula i processi dell’intelligenza umana insieme ad alcuni importanti esperti. Forum Democratico – con la collaborazione di Pro Casarsa della Delizia Aps, Città di Casarsa della Delizia, Progetto Giovani, Coogito Consulta Giovani e con il sostegno di Banca 360 Fvg – ha organizzato ”Alla scoperta dell’intelligenza artificiale: fondamenti, etica, innovazione”: tre serate informative in calendario per il 15, il 23 e il 30 maggio alle ore 20.30 al Ridotto del Teatro Pier Paolo Pasolini.

“Ci interessa – ha spiegato Pierluigi Rosa presidente di Forum democratico – fare divulgazione scientifica per informare e far scoprire al pubblico generale, quindi di ogni età, cosa sia esattamente l’intelligenza artificiale, superando alcuni degli stereotipi presenti tra i non addetti ai lavori. Si tratta di un’occasione unica di approfondimento su questo tema dell’intelligenza artificiale che ha un impatto dirompente sul nostro presente e sempre più ne avrà”. “Ringraziamo Forum Democratico – ha aggiunto Antonio Tesolin, presidente della Pro Loco – per aver organizzato queste tre serate di approfondimento che ci aiuteranno a capire meglio i vantaggi ma anche i dubbi etici intorno al tema dell’Intelligenza Artificiale, in un confronto anche intergenerazionale”. “Siamo lieti – ha sottolineato Manola Bellinato consigliere comunale delegato alle Politiche giovanili – di aver dato modo di iniziare la riflessione su questi temi con l’incontro per i giovani dello scorso autunno, in cui la Consulta giovani ha poi avviato la proposta che si sta concretizzando ora. Come Amministrazione comunale riteniamo il tema di grande attualità: fondamentale approfondire”.

Al primo appuntamento in programma il 15 maggio interverrà Paolo Omero che parlerà di “Intelligenza artificiale e generativa, esempi e preoccupazioni – esame delle tendenze future nell’IA”. Tra gli argomenti che verranno affrontati anche i modelli linguistici e chatGPT, la relazione tra Intelligenza Artificiale generativa e creatività con alcuni strumenti per generare musica, immagini e video.

Il 23 maggio interverrà Gabriele Giacomini sul tema “Intelligenza artificiale e crisi della democrazia”. In questo incontro si parlerà di natura filosofica dell’intelligenza artificiale e del potenziamento della sorveglianza.

L’ultimo appuntamento è in calendario per il 30 maggio con Federico Costantini e Cecilia Severoni che introdurranno il pubblico al tema “Intelligenza artificiale: sfide etiche e responsabilità giuridiche”. Durante l’incontro verranno toccate le tematiche dei dati personali e della sorveglianza biometrica e della connessione tra intelligenza artificiale e sanità o della possibilità di veicoli a guida autonoma.

Come detto, tutti gli incontri ad ingresso libero, sono alle ore 20.30 al Ridotto del Teatro Pasolini di Casarsa della Delizia.

Per maggiori informazioni: forumdemocraticocasarsa@gmail.com