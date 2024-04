Interrogazione presentata in Consiglio regionale in merito alla tema della sicurezza negli impianti idroelettrici

“La tragedia avvenuta presso la Centrale idroelettrica di Suviana lo scorso 9 aprile, che ha causato la perdita di sette vite umane, e il tema dell’impiego di personale esterno nelle centrali idroelettriche hanno sollevato profonde preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle centrali idroelettriche anche in FVG. Ho depositato quest’oggi un’interrogazione all’attenzione della Giunta e dell’Assessore competente per approfondire una serie di questioni fondamentali per valutare la situazione attuale, per prevenire futuri incidenti e per favorire la sicurezza dei lavoratori, delle comunità locali e dell’ambiente circostante.

L’incidente avvenuto ha evidenziato la necessità di un’attenta analisi sulle misure di sicurezza attualmente implementate nelle centrali idroelettriche del Friuli Venezia Giulia, così come sulla sorveglianza, la manutenzione e le procedure di controllo per prevenire incidenti: lo stesso Coordinamento per il Grande Idroelettrico dell’arco alpino e dell’Appennino ha sollevato diverse criticità riguardanti il tema relativo all’abbassamento della priorità data alla sicurezza da parte dei concessionari, mentre l’uso di personale esterno in ruoli critici come quello di guardia dighe potrebbe compromettere ulteriormente la sicurezza degli impianti.

Per queste motivazioni ho ritenuto importante interrogare la Giunta e l’Assessore competente per richiedere informazioni dettagliate sul tema della sicurezza in questi luoghi di lavoro, in particolare nelle fasi di sorveglianza, controllo, verifica e manutenzione degli impianti, per e garantire la sicurezza dei lavoratori e delle comunità locali.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.