“Invito all’orchestra” Doppio sold-out per il progetto di FVG Orchestra dedicato agli studenti

FVG Orchestra chiama, le scuole udinesi rispondono oltre le aspettative. Teatro pienissimo, infatti, con oltre 300 studenti delle scuole primarie (classi quarte e quinte) e delle secondarie di secondo grado di Udine (Manzoni, Valussi e Garzoni) che hanno risposto all’« Invito all’orchestra » della sinfonica regionale.

Stamattina, al Teatro San Giorgio di Udine, FVG Orchestra ha organizzato un concerto inedito per le scuole, per avvicinare i ragazzi alla musica classica e anche a come funziona la vita d’orchestra dietro le quinte.

Doppio appuntamento, entrambi sold-out, per l’operina “Il maestro di cappella” di Domenico Cimarosa , che, insieme a FVG Orchestra, ha visto sul palco il baritono Johnny Bombino e il direttore musicale Paolo Paroni .

Si tratta di un’opera unica nel suo genere, con la presenza di un solo cantante in scena e si configura come una parodia del maestro di cappella settecentesco, ovvero quella figura che curava sia la preparazione musicale sia la realizzazione degli eventi e dei concerti.

“ Il periodo della pandemia, durato oltre due anni, ha ridotto drasticamente le possibilità di realizzare progetti dedicati alle scuole; – sottolinea il direttore artistico Claudio Mansutti – in questo caso, oltre alla rappresentazione dell’operina, il direttore Paroni, seguendo l’esempio delle celebri lezioni di Bernstein, ha spiegato con brevi esempi musicali eseguiti dall’orchestra il ruolo del direttore, il significato di interpretazione di un brano musicale, soddisfacendo così domande e curiosità degli studenti e introducendo ai ragazzi l’orchestra e il suo funzionamento”.

Questo doppio concerto conferma il successo dell’iniziativa dedicata alle scuole che ha visto la prima lo scorso dicembre presso il Teatro Luigi Bon di Colugna, e si include nel fitto calendario di concerti della FVG Orchestra, reduce da un altro tutto esaurito al Teatro Verdi di Maniago con il progetto Serie TV Symphony e pronta per gli appuntamenti di aprile che la vedranno il 12 a Pordenone per il 171° anniversario della Polizia di Stato, il 14 a Gorizia con il Concerto per Elena Lipizer, a Udine il 21 con il celebre pianista Alexander Lonquich ea Palmanova il 26 in occasione del Concorso Musicale Internazionale “Città di Palmanova”.