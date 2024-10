Ipotesi di chiusura del reparto di senologia dell’ospedale di Tolmezzo e suo trasferimento a San Daniele interrogazione di Honsell

“Oggi ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale rivolta all’Assessore alla Salute Riccardi in merito alla possibile chiusura del reparto di senologia presso l’ospedale di Tolmezzo e al suo eventuale trasferimento a San Daniele del Friuli. La mia preoccupazione riguarda le ripercussioni di tale scelta, soprattutto per le pazienti della Carnia, una zona montana caratterizzata da una popolazione anziana e distribuita su un ampio territorio. Questo contesto potrebbe rendere critica la diagnosi precoce e l’accesso alle cure, in particolare per una patologia come il tumore al seno, che rappresenta la principale causa di morte tra le donne oltre i 35 anni” ha dichiarato Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.

Honsell ha proseguito: “Il trasferimento del reparto a San Daniele del Friuli solleva preoccupazioni anche a causa della scarsa accessibilità di questa località dalla Carnia, data la limitata disponibilità di trasporti pubblici e le lunghe distanze da percorrere, suscitando una reazione forte da parte delle comunità locali, dei medici e dei Sindaci della Carnia, i quali hanno già sottoscritto un documento comune contro la chiusura del reparto a Tolmezzo.”

Concludendo: “con questa interrogazione ho chiesto dei chiarimenti all’Assessore Riccardi, e in particolare se siano state valutate soluzioni alternative per mantenere questo servizio a Tolmezzo e garantire la qualità e la sicurezza delle cure, sollevando il dubbio che tale trasferimento possa essere motivato più da esigenze di accorpamento e riduzione dei costi che da un reale miglioramento della qualità dei servizi sanitari, sottolineando anche il rischio di congestionamento dell’ospedale di Udine, con conseguenti ritardi per le pazienti.”